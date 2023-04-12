Сотовый, монолитный, профилированный: назначение поликарбоната и его применение

Поликарбонатом покрывают не только теплицы, но и другие конструкции. Фото: предоставлено клиентом.

О сотовом поликарбонате не слышал только ленивый. А ведь есть и другие виды поликарбоната, которые тоже могут отлично пригодиться в хозяйстве. Расскажем о них и их назначении.

Монолитный

Как вам такие необычные кресла? Фото: предоставлено клиентом.

В отличие от сотового поликарбоната, который используется на теплицах, этот материал имеет единую структуру, а не ячеистую. Производится он методом экструзии и обладает следующими преимуществами:

— в 250 раз прочнее стекла;

— в 2 раза легче стекла;

— степень прозрачности достигает 88%;

— стойкий к воздействию окружающей среды, химических веществ и т.д.;

— практичный.

Однако все перечисленные плюсы материала относятся лишь к качественной продукции. К примеру, у производителя «Кинпласт» каждое свойство подтверждено документально. Убедиться в этом можно на сайте компании.

Где же применяется монолитный поликарбонат? Во-первых, для сооружения навесов; во-вторых, для остекления конструкций; в-третьих, в качестве материала для предметов интерьера. Как вам, например, кресло из монолитного поликарбоната? Или ресепшн? Интересно и необычно, правда?

Выпускается в виде листов со стандартными размерами 3,05 на 2,05 метров.

Профилированный

Профилированный поликарбонат формой похож на шифер Фото: предоставлено клиентом.

Достаточно молодой материал в сравнении опять же с сотовым поликарбонатом, которому уже не меньше полвека. Как он выглядит? Внешне этот прозрачный волнистый поликарбонат напоминает шифер, но помимо таких качеств, как плотность и простой монтаж, обладает рядом уникальных преимуществ:

— высокая несущая способность – выдерживает вес до 350 кг/м2;

— легкость – в среднем 1,5 кг/м2;

— светопроницаемость – достигает 90%;

— гибкость – радиус до 4 м;

— совпадает с популярными марками профнастила и других материалов – его можно использовать в качестве окон в крыше для дополнительного освещения складских помещений;

— химическая и биологическая устойчивость – на материале не развивается грибок, лишайники, он выдерживает действие солей и неконцентрированных кислот.

Это отличный материал для покрытия беседок, террас, козырьков, навесов и других нежилых построек и строений. Выпускается в виде листов 1,05 на 2 метра.

Сотовый

Компания «Кинпласт» предлагает большой выбор расцветки поликарбоната Фото: предоставлено клиентом.

Не будем рассказывать о том, что это за материал. Вряд ли мы скажем что-то новое. А вот о том, где помимо теплиц он еще применяется, напомнить стоит.

Например, сотовый поликарбонат используется в качестве кровельного материала для навесов, козырьков, террас, беседок. А еще его успешно используют при производстве вывесок и в промышленном строительстве (ангары, гаражные боксы и т.д.).

Этот гибкий, прочный и доступный по цене строительный и укрывной материал во многом незаменим для садоводов и владельцев частных домов. Главное условие – качество производства поликарбоната. Не стесняйтесь просить сертификаты качества у продавцов или поищите их на сайте компании.

В Ижевске одним из проверенных временем и отзывами садоводов производителем является компания «Кинпласт», которая ежегодно производит 15 млн кв. м листов.

Обращайтесь в магазин, и опытные консультанты помогут подобрать оптимальный для вас материал. Кстати, если объединиться с соседями по даче, то можно получить скидку оптового покупателя. Подробнее можно узнать у сотрудников компании.

Контакты:

Адрес: Ижевск, ул. Маяковского, 33, офис 104

Телефон: +7 (3412) 330-293

Сайт: izhevsk.kinplast.ru

Почта: izhevsk@kin.su

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