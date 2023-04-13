Главные новости Ижевска на утро 13 апреля: два крупных ландшафтных пожара и спасение пятимесячного ребенка

13 апреля в Ижевске будет тепло. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северный 9-14 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

ТЦ «Италмас» в Ижевске будут использовать для научных разработок

Новый собственник ТЦ «Италмас» в Ижевске планирует открыть на данном объекте научный центр. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире ЦУР.

Градоначальник сообщил, что ранее новый хозяин ТЦ обратился с заявлением о разрешении смены использования земельного участка.

В Удмуртии пьяного водителя остановили со стрельбой

Фото: скриншот из видео

В деревне Варавай Якшур-Бодьинского района инспекторам ДПС пришлось открыть огонь для остановки пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские заметили ВАЗ-2114 во время вечернего патрулирования дорог – водитель резко свернул на другую улицу, когда увидел инспекторов, чем и привлек их внимание. Стражи порядка отправились в погоню за лихачом, требуя от водителя остановиться, но мужчина лишь увеличивал скорость. Во время преследования пьяный водитель проезжал по жилым улицам деревни, чем подвергал опасности жизни местных жителей.

В Удмуртии произошел крупный пожар около реки Буй

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

12 апреля 2023 года в 15: 08 поступила информация о возгорании сухой травы в Камбарском районе Удмуртии рядом с рекой Буй. Пожарные сразу же выехали на место пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

В 21.25 объявили ликвидация открытого горения на ландшафтном пожаре в этом районе. Пожарные проливали отдельные очаги возгорания. Тушение пожара осложнялось тем, что специальная техника не могла проехать к месту возгорания из-за болотистой местности.

Пятимесячного ребенка из Можги удалось спасти благодаря санавиации

Фото: Минздрав УР

Пятимесячного ребенка с гематомой в головном мозге удалось спасти с помощью санитарной авиации Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как сообщают врачи, гематома требовала срочного лечения. Малыша на вертолете доставили из Можги в РКБ №1 в Ижевске всего за 25 минут. Благодаря этому удалось избежать операции.

Более 6 часов тушили пожар на берегу пруда в Ижевске 11 апреля

Фото: скриншот из видео @mchsUR

11 апреля на берегу ижевского пруда произошел ландшафтный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, возгорание началось в районе «Юровского Мыса» в Ленинском районе.

Сообщение о пожаре поступило в 13:27 – горела сухая трава. Для ликвидации возгорания задействовали более 30 человек и более 10 единиц техники, в том числе плавательные средства, мотопомпы и беспилотные авиационные системы. По словам пожарных, ситуация осложнялась труднодоступностью местности – почва на участке болотистая и, кроме того, отсутствует проезд для техники.

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