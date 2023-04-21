Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Апрельская пыль успела порядком надоесть ижевчанам – дождей не было с начала месяца. Но в эти выходные апрель решил исправить ситуацию. Ливней, конечно, синоптики не обещают, но небольшие дожди будут накрапывать и в субботу, и в воскресенье. В целом, выходные будут похожи по погоде на пятницу.

В субботу, 22 апреля, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, будет пасмурно и около +16°С с дождем. Яндекс.Погода прогнозирует на 1-2°С ниже и дождя не обещает. К ночи столбик термометра опустится до +3.. +9°С, дожди могут продолжиться. Ветер будет южным, днем его скорость составит около 2 м/с, а к вечеру снизится до минимума.

В воскресенье, 23 апреля, по прогнозу Росгидрометцентра, погода не изменится, все так же временами ожидается небольшой дождь и до +16°С днем. По прогнозу Яндекса, наоборот – выглянет солнце и потеплеет до +18°С. В ночных температурах сервисы погоды расходятся еще сильнее. Росгидрометцентр обещает +2°С и северный ветер, Яндекс – до +10°С и западный ветер. Скорость ветра в течение дня составит 2-5 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура воздуха останется в пределах +17.. +18°С. Дожди прекратятся.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!