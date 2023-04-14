Ижевские предприниматели обсудили новые бизнес-решения и проекты будущего

Фото: Евгения Головкова

АБ клуб – это пространство для обмена опытом и идеями между начинающими предпринимателями, владельцами бизнесов, а также инвесторами, заинтересованными в запуске и развитии новых проектов в регионах России. Партнером клуба выступает Агророс Банк.

Особенность АБ клуба в том, что на своей площадке он объединяет разные сегменты – от микробизнеса до представителей крупных компаний и предприятий.

По словам председателя правления Агророс Банка Дмитрия Кондрацкова, желание создать сообщество, в котором идет обмен опытом и идеями между предпринимателями, инвесторами и стартаперами, родилось в результате различных экспериментов: встреч с представителями бизнеса, организации для них деловых игр, тренингов, конференций.

«Миссия АБ клуба – развитие малого и среднего предпринимательства в регионах России. Чем больше будет развиваться малый и средний бизнес, тем сильнее будет экономика страны.

В АБ клубе мы объединяем крупных предпринимателей, которые могут проинвестировать перспективные проекты и рассказать о новых технологиях управления. Предпринимателям среднего бизнеса и создателям стартапов открыты возможности в налаживании партнерства и тестировании бизнес-идей в профессиональной среде.

Интерес у таких встреч взаимовыгодный. Инвесторы получают здесь новые проекты, средний бизнес выстраивает партнерство и обменивается опытом, начинающие предприниматели в поиске средств для развития находят экспертную поддержку. Важно, что все участники АБ клуба на подобных мероприятиях могут прокачивать свои проекты, бизнес-идеи и получать обратную связь».

Ижевск – это уже восьмой город России, где проходят сессии АБ клуба.

Первую встречу посвятили теме проектов будущего, новым бизнес-решениям и путям повышения эффективности для предпринимательства.

Дмитрий Кондрацков рассказал участникам об успешном опыте использования Agile-технологий:

«С гибкими методологиями управления мы познакомились в 2016-м году. Уже через год активно внедрили их в работу и увидели результат. Дальше пришло понимание, что мы хотим делиться своим опытом с другими.

Agile – это способ гибко организовать работу компании. Он сфокусирован на командной работе, тесном взаимодействии и личной ответственности. Технология позволяет упростить бизнес-процессы, разделить работу на этапы и блоки, активно получать обратную связь и оперативно корректировать проект».

Фото: Евгения Головкова

Как отметил председатель правления Агророс Банка, система хорошо работает как в стартапах, так и в большом бизнесе. На сегодняшний день такими технологиями пользуются уже и крупные предприятия. Одно из преимуществ такого подхода – сокращение расходов.

Спикерами встречи также выступили успешные и известные представители бизнеса Удмуртии. Алексей Кононов, совладелец сети пельменных «Горячий пельмень», лавки домашней еды и кондитерского цеха «Братья Кононовы» выступил перед участниками встречи с темой «Осознанный бизнес». О российских ИТ-решения для бизнеса в современных условиях рассказал Константин Николаев, директор компании «Ситек». «Основные ошибки при старте бизнеса, которые мы совершили» – тема выступления Владимира Макарова, основателя и совладельца международной сети пекарен «Настоящая пекарня» и сети ресторанов «Кинза».

Фото: Евгения Головкова

Комментируя актуальность такого формата, как бизнес-встречи, Алексей Кононов подчеркнул:

«Предпринимательство двигает прогресс мира. Пока у нас в стране процент предпринимателей очень низкий, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы объединяться и прокачивать друг друга в профессиональных навыках, налаживать партнерство. Очень здорово то, что здесь сейчас происходит. Чем больше таких площадок, тем сильнее будет экономика в республике, в стране».

По словам Владимира Макарова, благодаря бизнес-встречам у начинающих предпринимателей есть отличная возможность перенимать опыт успешных представителей бизнеса:

«Если ты выстроил все процессы, обладаешь большим объемом информации, то возникает потребность делиться, чтобы кто-то мог перенять лучший опыт. Когда мы начинали свою деятельность, ничего подобного не было. Бизнес-встречи дают возможность получить ценную информацию, выстроить новые связи, завести знакомства».

Фото: АБ клуб

Еще одно преимущество таких встреч – это возможность неформального общения с директором офиса Агророс Банка в г. Ижевске Александром Кулеминым. Он рассказал о трех основных запросах, с которыми к нему обращались местные предприниматели:

«В нынешних условиях предпринимателям интересны вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. У банка есть очень хорошие продукты: на нас не наложены ограничения, поэтому никаких проблем с операциями не возникает. Второй вопрос, это помощь инвестициями – кредитование под залог. У нас нет стоп-условий, мы можем рассматривать любые кейсы. И третий, интересующий всех вопрос, это расчетно-кассовое обслуживание. Наши консультанты помогают выстраивать внешнеэкономическую деятельность без участия агентов.

Фото: АБ клуб

На бизнес-встрече участники знакомятся с клиентским сервисом Агророс Банка, находят инвесторов. Для удобства общения создан телеграм-канал АБ клуба, где региональные предприниматели могут общаться и получать полезную информацию».

Вопросы, которые возникали у аудитории в ходе встречи, участники могли задать не только во время выступлений, но и на неформальной части – фуршете. Александр Кулемин отметил, что в планах на этот год проводить встречи АБ клуба один раз в квартал.

Фото: АБ клуб

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