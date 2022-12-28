Главные новости Ижевска на утро 28 декабря: потоп на улице Нижняя и уникальный вертеп в Михаило-Архангельском кафедральном соборе

Вертеп находится на площади собора. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 2-7 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

28 декабря затопило улицу Нижняя в Ижевске

Потоп на улице Нижняя. Фото: очевидец

28 декабря утром в Ижевске на улице Нижняя прорвало ведомственный водопровод. На данный момент излив воды прекращен, идет устранение повреждения.

Признанного иностранным агентом экс-депутата Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске

Яшин осудили за фейки о российской армии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденного за фейки о российской армии экс-депутата из Москвы Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске.

В апреле этого года, признанный иностранным агентом Илья Яшин во время своей трансляции на Ютубе поделился ложной информацией о массовых убийствах российскими военнослужащими в украинском городе Буча.

На площади Михаило-Архангельский кафедрального собора в Ижевске разместили уникальный вертеп

Вертеп с изображением рождения Иисуса Христа. Фото: Мария Бакланова

Этот вертеп стал первым в этом году. Его изготовили мастера из Санкт-Петербурга специально для собора. Вертеп изображает сцену рождения Иисуса и поклонения трех волхвов: Бальтазара, Каспара и Мельхиора. Каждый из них держит в руках дары, которые они преподносят младенцу Христу. Также здесь размещены скульптуры Девы Марии и праведного Иосифа Обручника.

Жигули врезались в Лексус на Пушкинской улице в Ижевске

Водитель Жигулей выехал на встречную полосу. Фото: ГИБДД Удмуртии

27 декабря примерно в 13:00 на Пушкинской улице напротив дома №272 в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Жигули двигались в направлении улицы Кирова, когда не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в Лексус.

Директору ЧОП, охранявшего школу №88 в Ижевске, продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест директору ЧОП, которая занималась охраной школы №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Суд продлил Злобину еще на 1 месяц, т.е. до 27 января 2023 года. Установленные судом запреты остались без изменений.

Режим работы общественного транспорта в Ижевске изменят в новогодние праздники

С 18:00 31 декабря до 03:00 1 января на Пушкинской улице в Ижевске закроют движение транспорта.

Это связано с празднованием Нового года на Центральной площади в городе. Дорогу перекроют на участке от улицы Кирова до Советской. Общественный транспорт перенаправят на другие маршруты.

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