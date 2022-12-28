Главные новости Ижевска на утро 28 декабря: потоп на улице Нижняя и уникальный вертеп в Михаило-Архангельском кафедральном соборе

Вертеп находится на площади собора. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 2-7 м/с.
А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.
28 декабря затопило улицу Нижняя в Ижевске
Потоп на улице Нижняя. Фото: очевидец
28 декабря утром в Ижевске на улице Нижняя прорвало ведомственный водопровод. На данный момент излив воды прекращен, идет устранение повреждения.
Признанного иностранным агентом экс-депутата Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске
Яшин осудили за фейки о российской армии
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Осужденного за фейки о российской армии экс-депутата из Москвы Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске.
В апреле этого года, признанный иностранным агентом Илья Яшин во время своей трансляции на Ютубе поделился ложной информацией о массовых убийствах российскими военнослужащими в украинском городе Буча.
На площади Михаило-Архангельский кафедрального собора в Ижевске разместили уникальный вертеп
Вертеп с изображением рождения Иисуса Христа. Фото: Мария Бакланова
Этот вертеп стал первым в этом году. Его изготовили мастера из Санкт-Петербурга специально для собора. Вертеп изображает сцену рождения Иисуса и поклонения трех волхвов: Бальтазара, Каспара и Мельхиора. Каждый из них держит в руках дары, которые они преподносят младенцу Христу. Также здесь размещены скульптуры Девы Марии и праведного Иосифа Обручника.
Жигули врезались в Лексус на Пушкинской улице в Ижевске
Водитель Жигулей выехал на встречную полосу. Фото: ГИБДД Удмуртии
27 декабря примерно в 13:00 на Пушкинской улице напротив дома №272 в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Жигули двигались в направлении улицы Кирова, когда не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в Лексус.
Директору ЧОП, охранявшего школу №88 в Ижевске, продлили домашний арест
Суд продлил домашний арест директору ЧОП, которая занималась охраной школы №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.
Суд продлил Злобину еще на 1 месяц, т.е. до 27 января 2023 года. Установленные судом запреты остались без изменений.
Режим работы общественного транспорта в Ижевске изменят в новогодние праздники
С 18:00 31 декабря до 03:00 1 января на Пушкинской улице в Ижевске закроют движение транспорта.
Это связано с празднованием Нового года на Центральной площади в городе. Дорогу перекроют на участке от улицы Кирова до Советской. Общественный транспорт перенаправят на другие маршруты.
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