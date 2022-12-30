Последние новости Ижевска на утро 30 декабря: платные парковки и песня, записанная ижевчанами со Светланой Сургановой, в «Чартовой дюжине»

Рассказываем о главных новостях дня Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня предпоследний день Нового года. Надеемся, вы проведете его в приятных хлопотах. А «Комсомолка» начнет ваше утро с традиционного обзора новостей.

Смерть в ДТП в день рождения

В Чувашии произошло ДТП в Козловском районе. В нем погибла жительница Удмуртии, а также пострадал ребенок.

Военный учебный центр

Он появится в ИжГТУ. Студентов планируют учить по специальности «Ремонт и хранение стрелкового оружия и средств ближнего боя».

Суд над представителем городской администрации

В Ижевске осудили бывшего сотрудника управления ЖКХ администрации Ижевска. Он получил от риэлтора взятку за ускоренную приемку квартир, куда планировалось переселять людей из ветхого и аварийного жилья.

Платные парковки

С 1 февраля в центре Ижевска начнут работать платные парковки. Они обойдутся в 35 рублей за час и будут функционировать в будни с 8 утра до 8 вечера.

Больницы в праздники

Если что-то случится в новогодние праздники, вам окажут помощь. График дежурных больниц опубликован здесь.

Нужда сирот в жилье

Две девушки из Удмуртии обратились к председателю Следственного комитета страны из-за проблем с получением жилья. При этом они остались без попечения родителей.

Песня ижевчан со Светланой Сургановой в «Чартовой дюжине»

Команда «Учучуду» вместе с певицей Светланой Сургановой записала песню «Лето». И теперь ее номинировали на премию «Чартова дюжина» на «Нашем радио» (103.8 FM, 12+).

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