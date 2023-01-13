Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальные холода в Удмуртии остались позади, и в выходные ожидается более-менее ровная погода без морозов и без заметной оттепели.

«В предстоящие выходные дни местами в Удмуртии пройдет небольшой снег. Температурный фон сохранится чуть ниже климатических норм, в северных районах около нормы», – на официальном сайте сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра.

По ночам температура воздуха в эти выходные будет составлять около -10..- 15°С, а днем – до -7..-12°С. Ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с.

А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 14 января, температура воздуха днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -10°С. Яндекс.Погода обещает до -13°С. Будет пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит около -13.. -14°С. В течение суток подует юго-западный ветер со скоростью около 5 м/с.

В воскресенье, 15 января, будет малооблачно. Днем, по данным Росгидрометцентра, снова около -10°С; по данным Яндекса, – до -12°С. Ночью – до -14.. -15°С, но может похолодать и до -17°С. Направление и скорость ветра существенно не изменятся.

В понедельник, 16 января, столбик термометра в Ижевске остановится на отметке -11°С, по Удмуртии ожидается -9..-14°С. Ветер с утра изменится на южный и снизит скорость. Осадков по-прежнему не ожидается.

«По предварительному прогнозу, к середине следующей недели тип погоды существенно не изменится», – сообщает гидрометцентр Удмуртии.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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