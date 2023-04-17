Последние новости Ижевска на утро 17 апреля: заразные места, пасхальные богослужения и незаконная продажа алкоголя

Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 апреля, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет переменная облачность, ожидается +11…+13°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Паразиты, вирусы, грибки

Чем могут быть опасны общественные места Фото: Мария Бакланова

Вокруг нас много мельчайших организмов, которые рады прицепиться к нашему телу и жить за наш счет. Ну, конечно же, речь идет о вшах, чесоточном клеще, грибках, вирусах и других паразитах. В каком общественном месте есть реальная опасность заразиться ими? Расспросили специалистов и сейчас все вам расскажем.

Светлая Пасха

Пасха в Ижевске. Фото: /vk.com/pravoslavieizhevsk

В ночь с 15 на 16 апреля в храмах Ижевска прошли богослужения в честь Пасхи. Богослужение началось с полуночницы. В это время плащаницу с изображением спасителя вносят на алтарь. В полночь начали петь пасхальную стихиру. Затем прошел Крестный ход, а закончилось все Утреней и Божественной литургией.

Работы у Кизнерки

Подрядчик уже демонтировал дорожку. Фото: страница Алексея Горбачева

В Удмуртии во время обхода гарантийных дорог увидели, что на мосту через реку Кизнерка отслаивается бордюрный камень. Подрядчик должен будет устранить дефекты за свой счет. Сооружение ремонтировали в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С покрытием не было проблем, но с поставками случились перебои. Барьерные ограждения и колодцы пришли поздно. Подрядчик все равно решил закончить ремонт, хотя уже были низкие температуры.

Незаконная торговля

Рейды продолжатся

На прошлой неделе в Ижевске прошли антиалкогольные рейды по всему городу. С 10 по 14 апреля проверили 15 киосков. Как рассказал Фато Мгои, начальник административной инспекции города, в четырех точках выявили факты незаконной продажи пива. В частности, речь идет о ларьке на остановке «Школа №83».

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