Выбравшиеся из расстрельной ямы, 12-летний почтальон и жизнь с пулей в голове: «Истории нашей Победы» о героях войны

Участники концерта «Песни нашей Победы» тоже рассказали о подвигах своих родных Фото: Архив КП

В преддверии 78-летия Великой Победы мы продолжаем вспоминать истории тех, кто в суровые годы сражался на фронтах и трудился в тылу Великой Отечественной войны. Их внуки и правнуки делятся воспоминаниями, письмами, а также своей гордостью за героических предков в рамках патриотического проекта «Истории нашей Победы», который проходит при поддержке Правительства Удмуртии.

Участники концерта «Песни нашей Победы», который состоится 9 мая на главной сцене Ижевска, тоже рассказали о подвигах своих родных.

Товарищи, спасшиеся после расстрела

Вот какую историю рассказал финалист проекта «Голос Удмуртии» пожарный из села Шаркан Михаил Широбоков. Его прадед Иван Алексеевич Шмыков ушел на фронт в августе 1941-го, участвовал в боях на Курской дуге и в Польше, перенес несколько ранений. А в ноябре 1945-го вернулся домой, но еще полгода лечился в госпитале.

Шмыков Иван Алексеевич. Фото: архив участника проекта

О том, что прадед в немецком плену был осужден на расстрел, но чудом выжил, Михаил узнал от бабушки. Она рассказывала, как получила партбилет и показала его отцу, но тот неожиданно заплакал. А потом спросил дочь, смогла бы она сжевать корочку партбилета или нет. Ведь именно это ему пришлось сделать в плену.

Вот как, со слов бабушки Михаила, прадед рассказывал эту историю:

«Когда мы в плен попали, то до осмотра были размещены в камерах. У кого были обнаружены партбилеты, сразу расстреливали. А так жить хотелось, домой... Мы с другом тогда и съели эти корочки. Никогда не забуду, как «гордостью» своей давился. Видишь, дочка, на спине шрамы? В детстве ты все спрашивала, проехался ли по мне танк, а это нас избивали покрышками от колес. А однажды с утра, рано- рано, еще до рассвета, нас всех вывели в поле, и началось... Бабах, бабах! Падали мои друзья, товарищи… Бабах! А дальше я очнулся в холодной яме, вокруг меня, подо мной, на мне были тела тех, с кем совсем недавно мы весело шутили и смеялись, представляя, как скоро вернемся домой, собираясь в бой. Братские могилы фашисты обычно сразу закапывали, но в этот раз мне повезло – торопились они, видимо. Набравшись сил, я окликнул: «Есть ли кто-нибудь живой?» И лишь один отозвался. Яма глубокая, ночь… Мы по трупам шли, по товарищам нашим, проложив себе путь к свободе. Ползли мы по насту, в сторону леса. Силы на исходе, и рассвет близок... Ну, все, думаем, не успеем скрыться в лесу, заметят! И тут солнце из-за леса встает, а там наши, и крики «Ура!» А дальше я сознание потерял, очнулся в госпитале, и друг мой был тоже там, живой!»

Всю жизнь прожил с пулей в голове

Елизавета Стародумова – одна из самых юных участниц проекта – тоже рассказала о своем прадедушке. Виктор Дмитриевич Стародумов начал служить в 1937 году, когда ему было 22 года. Он командовал 1115 стрелковым полком 332 Ивановской стрелковой дивизии имени М.В. Фрунзе. На фронт попал, уже имея боевой опыт.

Стародумов Виктор Дмитриевич. Фото: архив участника проекта

В одном из сражений Виктора Стародумова ранили в голову. Несмотря на тяжесть ранения, он выжил, однако врачи не смогли извлечь пулю. Рана затянулась, и боец вернулся в строй. Он командовал разведывательной группой, усилиями которой удалось обезвредить 277 противотанковых мин, а также разминировать семь кораблей и четыре моста. Кроме того, Виктор Дмитриевич помог переправить 16 пулеметчиков через реку.

Прадедушка Лизы прошел всю войну, побывал в Берлине и успешно вернулся домой к родным. Пуля в его голове осталась на всю жизнь. Он был награжден орденом Красной Звезды.

12-летний почтальон

Жительница Ижевска Татьяна Сухих, также участвующая в проекте «Песни нашей победы», рассказала о своем дедушке. Владимир Васильевич Столяров был тружеником тыла и даже стал одним из героев книги «История, рассказанная народом».

Столяров Владимир Васильевич, Фото: архив участника проекта

Маленькому Володе, сыну почтальона, в 1941 году было всего 12 лет. С началом войны его старшие братья Михаил и Николай ушли на фронт, а ему самому в тот же день дали лошадь в колхозе и отправили развозить телефонограммы из военкомата и в соседние колхозы от районного руководства. Отец Владимира был участником Гражданской войны. В ту пору он заболел – открылись старые раны. Так Володе пришлось стать вместо него почтальоном. И самым страшным было разносить похоронки собственным односельчанам…

Но, несмотря на военные годы, он продолжал учиться и закончил семилетку в 1945 году экстерном.

После войны его наградили медалью «За доблестный труд. 1941-1945 гг.» – за работу в колхозе, а также приравняли к ветерану Великой Отечественной войны за борьбу с прибалтийскими националистами во время службы в армии. Кроме того, Владимир Васильевич получил еще несколько наград за трудовые заслуги.

Как принять участие в проекте?

Поделиться своей историей можно одним из способов:

- заполнить форму по ссылке;

- загрузить фотографию героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте, а историю опубликовать в описании к этой фотографии;

- отправить текст истории и фотографии в мессенджеры радиостанции «Адам»: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-912-007-08-05;

- отправить историю и фотографии на почту hello@cdm.team, указав в теме письма «Истории нашей Победы».

Истории принимаются с 20 марта по 8 мая включительно. Если вы также хотите опубликовать рассказ о своем герое у себя в социальных сетях, дополняйте его хэштегом проекта #историинашейПобеды2023.

Проект Centre digital & media «Истории нашей Победы» проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Сроки проведения: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам».

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