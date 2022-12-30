Ковры и мотоцикл «Ижпланета»: три вещи, которые были гордостью советского человека в Ижевске

А помните, мы выбивали ковры в снегопады. Фото: @izhunder

100 лет назад образовался Советский Союз. Именно в этот день, 30 декабря 1922 года, утвердили договор о создании нового государства. Сейчас к советскому прошлому можно относиться по-разному. Но мы решили вспомнить добрым словом СССР и вспомнить предметы, без которых сложно было представить быт советского человека.

Мотоцикл «Иж-Планета»

Мотоцикл «Иж-Планета». Фото: @izhunder

Один из предметов гордости ижевчанина – мотоцикл «Иж-Планета», который производили как раз в нашем городе. На них ездили за грибами, в огород и даже в Татарстан – расстояние было не помехой.

Мотоциклы из маленькой Удмуртии были предметом вожделения всей страны. Один из уроженцев Кузбасса, который переехал в Ижевск совсем недавно, рассказал нашему корреспонденту, что там достать «Иж-Планету» могли только шахтеры – как самые уважаемые люди. А счастливчики обладали двумя гаражами: и для транспорта, и для угля.

Ковер на стене

Предмет мемов и шуток о советском детстве и фетиш того времени – настенный ковер. Они сближали целые семьи и служили отличной звукоизоляцией в квартирках, где могли разом жить три поколения. А добыча ковра превращалась в целый квест! Продавали их в магазине «Хрусталь. Ковры» на Восточном поселке. Просто приехать и купить их было невозможно – нужно было записаться в очередь. Слухи об открытии записи производили фурор, и счастливчики мчались за заветным атрибутом. Но был еще один способ.

«Я записывалась на ИЭМЗ. Ковер около 150 рублей, а зарплата у меня была 94 рубля. Это примерно как взять кредит на 13-й айфон с зарплатой 25 тысяч. За имиджем у нас следили всегда», – вспоминает ижевчанка Татьяна.

Электронные игры

Игра «Светлячок». Фото: @izhunder

Да-да, в игрушки играет не только поколение зумеров. Уже в конце 80-х юные ижевчане играли в волка, который должен был поймать в корзину скатывающиеся от наседки яйца. У игры были вариации с котом и рыбками или поварятами и куриными ножками. Но в сердцах советских детей остался именно волк. Есть легенда, что игрок, набравший 1000 баллов, мог увидеть мультик.

А в 1986 году вклад в развитие игровой индустрии внес и Ижевск. На Механическом заводе в 1986 году начали производить игру «Светлячок». Рожденный в Устинове ижевчанин Андрей гордится тем, что его отец придумал «начинку» игрушки.

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