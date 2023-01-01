Гороскоп на неделю: со 2 по 8 января Овнам стоит расслабиться, а Рыбам – найти новые знакомства

Будущее в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на первую неделю 2023 года

Овен

Желание обладания и излишняя самоуверенность негативно скажутся на отношениях с вашим близким человеком. Время немного сбавить обороты и расслабиться. Ваша внутренняя мягкость и слабость – то, за что вас так горячо любит ваш партнер.

Телец

Не стоит доверять знакомым с первой встречи. Присмотритесь к ним. Возможно, что проявленная к вам забота – не из добрых побуждений. Если вас предадут, придется потратить слишком много времени, чтобы восстановиться.

Близнецы

Звезды сообщают о скорых изменениях в вашей жизни. Вполне вероятно, что на этой неделе вы получите добрые вести о скором появлении нового члена семьи. Приложите все усилия, чтобы защитить его. В материальном плане вас ждет удача.

Рак

Проводить праздничные дни рядом с близкими стоит осторожнее. Велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ожесточенных споров, из которых победителем выйти будет сложно. Держите язык за зубами, даже если вы правы.

Лев

Блуждая по лабиринту возможностей, вы откроете выгодный путь. Будьте готовы к тому, что получение богатства не принесет вам желанного счастья.

Дева

На вашем пути в скором времени произойдет неожиданная встреча с холодным и расчетливым мужчиной. Прислушайтесь к его предложениям. У вас появится шанс упрочить и улучшить свое состояние на долгие годы.

Весы

Эту неделю вы, вероятнее всего, проведете в закрытой от внешнего мира обстановке. Это неплохо. У вас наконец-то появится возможность разобрать накопившиеся дела и навести дома порядок. Среди хлама спрятаны сокровища.

Скорпион

Не самый удачный подарок хорошему знакомому может вылиться в череду мелких, но коварных неприятностей. Если вы ощущаете вину, то постарайтесь исправить положение. Проведите вместе время в неформальной обстановке.

Стрелец

Для вас наступает новый этап жизни, наполненный яркими переживаниями и заботами. Вполне вероятно, что в семью придет известие о ее пополнении. Оно заставит вас с головой погрузиться в незнакомую роль.

Козерог

Двуличный человек затаился в вашем окружении, он может нанести серьезный моральный и материальный вред вам и вашим близким. Вычислить его будет сложно. Звезды советуют на этой неделе избегать личных встреч с кем-либо.

Водолей

Вы сможете найти вдохновение даже там, где его нет. Счастье и надежда позволят вам без потерь пережить напряженные рабочие дни и найти время для отдыха наедине с собой.

Рыбы

Вам не стоит проводить эти дни в одиночестве. Смело отправляйтесь на прогулку и знакомьтесь с людьми. Будьте решительными. Рядом с вами окажется человек, который сделает вам неожиданный, но важный для вас подарок.

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