Главные новости Ижевска на утро 18 апреля: пожизненный срок за убийство матери и ребенка и начало строительства нового терминала в аэропорту

«Поезд Победы» в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Ландшафтный пожар площадью более 400 кв.м произошел в Удмуртии 17 апреля

Ландшафтный пожар произошел 17 апреля. Фото: @psch37

17 апреля, в 14:57 в селе Яган произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных. Общая площадь пожара составила 403 квадратных метра.

«Поезд Победы» прибыл в Ижевск 17 апреля

Фото: Мария Бакланова

17 апреля на железнодорожный вокзал Ижевска прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Платформа посвящена 80-летию открытия движения по железнодорожной линии Ижевск-Балезино. «Комсомолка» делится фотографиями с мероприятия.

Пожизненный срок грозит обвиняемым в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Удмуртии по обвинению в жестокой расправе над молодой женщиной и ее 12-летним сыном осудят 21-летнего и 22-летнего жителей села Люкшудья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, страшная трагедия произошла в январе 2023 года. Тела пострадавших нашли пожарные, которых вызвали местные жители, увидев загоревшиеся баню и дом.

Началось строительство нового здания аэропорта в Ижевске

Аэропорт в Ижевске. Фото: Сергей Грачев

Началось строительство нового терминала ижевского аэропорта. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания 17 апреля.

Генеральный подрядчик уже приступил к работам – на объекте проводится комплекс строительно-монтажных работ от переработки грунта и до проведения подземных коммуникаций и инженерных сетей. Контролем за строительством займется председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Что строят напротив «Петровского» в Ижевске?

Фото: читательница КП

Как сообщили в ответ на запрос «Комсомолки» в пресс-службе города, на этом месте появится магазин. Разрешение на строительство выдано в конце февраля сроком до 1 мая 2024 года. Его получил ИП Балакин Д. В.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасатели в Глазове освободили застрявшего в подвесном потолке голубя

Действовала во времена СССР: как менялась церковь Успения Пресвятой Богородицы

Вши, чесотка и грибок: чем можно заразиться в общественном месте