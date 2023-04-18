Если опухло – к врачу: как снять отек десны и успокоить боль в зубе

Боль в зубе может сопровождаться опухолью в десне. Фото: envato.com.

Многие из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда внезапно опухла десна и пульсирующая боль не дает есть, спать и вообще спокойно жить. Почему это случается? Как снять отек и можно ли спасти зуб? Эти вопросы мы задали врачу стоматологу-хирургу клиники ИГМА Мадине Колесовой.

Почему опухло?

Безусловно, не каждая зубная боль сопровождается раздувшейся десной. И если это произошло, значит, через зуб, кровь или пародонт к верхушке зуба попала инфекция. Полоскание снимет неприятные симптомы, но лишь на время. Поэтому визит к врачу откладывать не стоит.

«С помощью различных средств в домашних условиях можно снять отечность и уменьшить боль. Но это лишь симптомы воспалительного процесса. Его причина останется и вновь вызовет неприятные ощущения. Очистить место, где возник воспалительный процесс, может только врач-стоматолог», – предупредила Мадина Алиевна.

Врач-стоматолог Колесова Мадина Алиевна. Фото: предоставлено клиникой.

Случается, что иммунная система самостоятельно справляется с инфекцией, и тогда опухоли может и не быть. Но воспалительный процесс в любом случае будет, а во всей красе он проявит себя в момент снижения защитных сил организма.

Чем снять боль?

Нестероидными противовоспалительными средствами. Одним прекрасно помогает обычный парацетамол, а другим для того, чтобы снять болевые ощущения, необходимы более серьезные препараты. Однако врач рекомендует начинать все же с тех лекарств, у которых более мягкое воздействие на организм (парацетамол, ибупрофен и т.п.).

«Если воспалительный процесс сильный, то не каждый препарат может снять боль, да и через некоторое время средство просто перестанет действовать. Поэтому затягивать не стоит и нужно как можно раньше обратиться к специалисту, который избавит от самой причины», – рассказала стоматолог клиники ИГМА.

Как это лечится?

Сначала врач выяснит, лечили ли когда-нибудь этот зуб, как давно он болит и т.д. А потом нужно сделать снимок, который наглядно покажет, что происходит внутри зуба и десны. Только тогда принимается решение: удалять или спасать.

Снимок наглядно показывает, что происходит внутри зуба. Фото: envato.com.

«Если есть хоть малейший шанс спасти зуб, врач обязательно им воспользуется. Стоматолог-терапевт должен добраться к очагу воспаления, почистить образовавшуюся полость и положить туда лекарство», – пояснила Мадина Колесова.

Полость зуба вскрывается и очищается. После промывания в каналы зуба на 2 недели кладут специальное лекарство, которое позволяет снять воспаление и восстановить кость.

«Во время воспалительного процесса кость (а иногда даже и зуб) постепенно растворяется. Лекарство запускает механизм костной репарации – остеобласты (стволовые клетки, образующие костную ткань) активируются и начинают активно размножаться, образуют остеоциты, и кость восстанавливается», – сообщила стоматолог-хирург клиники ИГМА.

Случается, что каждый миллиметр почистили, лекарство на месте, а воспалительный процесс продолжается. Причиной могут стать низкий иммунитет пациента или масштабное распространение инфекции. В этом случае врач принимает решение о повторном наложении лекарства или об удалении зуба.

Зачем не есть и не пить?

Если зуб все-таки удален, то образовавшуюся полость тщательно очищают, а затем врач предупреждает пациента о том, что один час нельзя ничего пить, в течение двух часов не стоит есть, еще около двух недель стоит воздерживаться от твердой и горячей пищи. Для чего такие предосторожности?

«После удаления зуба в лунке должен образоваться кровяной сгусток, который становится преградой для попадания еды и инфекции. Кроме этого, этот сгусток является основой для будущей костной ткани. Терять сгусток нельзя», – пояснила Мадина Алиевна.

Если сгусток потерян (поели, попили), придется снова обращаться к стоматологу. В этом случае возникает осложнение – альвеолит (синдром сухой лунки), и тут обойтись без повторной помощи стоматолога не получится. Возникает постоянная ноющая боль, в лунку постоянно забивается еда, появляется запах гниющей пищи изо рта.

Подведем итоги:

— если появился отек в десне и болит зуб – не откладываем и сразу же обращаемся к врачу. Если своевременно не убрать причину воспалительного процесса, можно потерять зуб;

— до визита к врачу можно полоскать воспаленную десну и принять обезболивающее средство;

— в случае серьезного воспаления нужно набраться терпения – лечение будет длительным;

— после удаления зуба выполнять рекомендации врача по еде и питью, чтобы не потерять важный в процессе восстановления костной ткани кровяной сгусток.

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