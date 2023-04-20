Главные новости Ижевска на утро 20 апреля: уменьшение стипендий, выпавший из окна ребенок и пропавший подросток

Актуальные новости на утро Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 20 апреля, четверг. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Пока вы готовитесь к рабочему дню, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии за минувшие сутки.

Девушка получила травмы в ДТП на перекрестке улиц Шумайлова – Карла Маркса

Машина девушки врезалась в фонарь. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

19 апреля на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Шумайлова произошло ДТП. Mercedes-benz, за рулем которого находилась 26-летняя девушка, врезался сначала в BMW, а затем – в фонарь. В результате ДТП водитель Мercedes-benz получила травмы.

Ребенок выпал из окна в Ижевске

Примерный возраст ребенка – 13 лет Фото: Амир Закиров

Днем 18 апреля на ул. Цветочной из окна 11-го этажа выпал ребенок. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы. Примерный возраст ребенка – 13 лет. Причины происшествия неизвестны. Выжил упавший или нет – очевидцы не сообщают. Официальные органы не комментируют информацию.

В Ижевске стипендии в УдГУ снизили из-за возросшего числа успешно закрывших сессию студентов

Продолжаем отвечать на вопросы местных жителей Фото: Архив КП

После закрытой зимней сессии многие студенты УдГУ узнали о снижении стипендий в среднем сразу на тысячу рублей. Это вызвало негативную реакцию среди молодых людей. «Комсомолка» решила разобраться и узнать что случилось? Подробности в нашем материале.

Четыре дня ищут пропавшего подростка из Сарапула

В Сарапуле пропал Маслов Валерий 2008 года рождения. Подростка ищут уже четыре дня – в ночь на 15 апреля он не вернулся домой. Был одет в темно-серую куртку, черные штаны Reebok и светло-серые кроссовки. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Подробная ориентировка тут.

50-летнего жителя Ижевска осудили за дискредитирующий вооруженные силы России комментарий ВКонтакте

Судья признал мужчину виновным Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ осудили 50-летнего местного жителя. 21 и 24 января 2023 года мужчина оставил комментарии под постом в группе ВКонтакте, в котором негативно высказался о спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Подробности в нашем материале.

Новорожденного с редким заболеванием спасли врачи в Удмуртии

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Врачам Республиканской детской клинической больницы удалось спасти жизнь новорожденного ребенка с редкой патологией. Сразу после рождения ребенка подключили к аппарату ИВЛ – у него диагностировали диафрагмальную грыжу и тяжелую легочную гипертензию, протекающую с тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностями. Кишечник ребенка попал в грудную клетку и сдавил его сердце и легкие. По словам врачей, шансы на жизнь были крайне низки. Подробности о произошедшем читайте в нашем материале.