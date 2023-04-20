Поход на уток не обернулся успехом: как охотники из Удмуртии чуть не стали добычей лесного дикаря

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Удмуртские охотники проверяют себя на прочность не только на родных просторах, но и за их пределами. После необычных вылазок они, как правило, рассказывают невероятные истории с охоты своим друзьям и близким.

Вы тоже можете рассказать в рамках конкурса охотничьих баек увлекательный случай, который происходил с вами во время похода на зверя или птицу, а также получить скидку* в 20% по специальному промокоду «Ижевсклайф» на покупки в магазине «Блокпост» от партнера. Участникам конкурса вручат фирменные подарочные наборы, а авторы трех лучших историй смогут стать обладателями сертификата номиналом в 5000 рублей на покупку снаряжения и экипировки для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха.

Так, например, на Камчатке заядлый охотник Анатолий из Ижевска в компании своего сына и друзей пошел на уток, но тогда он еще не знал, как именно обернется для него встреча с пернатыми.

«Мы тогда с семьей переехали жить на Камчатку, в военный городок. Дружили с местными, служившими моряками, ну и собрались как-то с ними на уток поохотиться. Стоим, выжидаем момент и слышим, как со спины на нас кто-то несется. Друг у меня оглянулся и начал кричать: «Толян! Там кабан!» У всех в глазах паника, а ведь у меня еще сын маленький рядом. Ну я и начал его поднимать на дерево, а потом уже и мы с мужиками спасались. Сидим час, два, а зверюга все вокруг да около ходит, лагерь наш разрушает. Так еще и на мушку его взять не могли – ружья на земле остались. Вот и пришлось смотреть, как разлетаются наши консервы и остальные запасы, а потом эта туша еще и наш рюкзак куда-то утащила. Спустились мы только ближе к ночи, собрали лагерь и пошли искать рюкзак. Вот только не нашли его. Зато увидели лежащие на земле консервы и пошли по домам. Жены, конечно, надавали нам по шее, что взяли детей с собой, но зато приключение парнишки запомнили надолго».

А у вас были подобные ситуации? Делитесь с нашими читателями своими увлекательными историями и получите возможность выиграть сертификат или же памятный набор от партнера.

Конкурс «Особенности удмуртской охоты» проходит в два этапа:

1 этап: до 30 апреля отправляйте историю, которая случилась с вами во время охоты (фото или видео приветствуется) на электронный адрес kp@mgcentr.ru или в личные сообщения группы «Комсомольская правда – Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

Не забывайте также указать свои данные: ФИО участника и контактный номер телефона для связи.

2 этап: 12 мая наши партнеры прочитают все истории и выберут трех победителей, которые станут обладателями подарочных сертификатов. Итоговый материал со всеми историями участников выйдет на сайте «Комсомольская правда - Ижевск». Также разместим ссылку на материал в группе «Комсомольская правда – Ижевск» в соцсети ВКонтакте.

Партнер конкурса

Магазин «Блокпост» – это магазин с широким ассортиментом военной, форменной, рабочей одежды, и, конечно, здесь вы сможете найти товары для активного отдыха и туризма, благодаря которым ваша охота превратится в настоящее удовольствие.

В самом магазине вы можете:

– найти удобную экипировку для любимого хобби;

– обновить снаряжение – от обуви до аксессуаров;

– выбрать вместительный тактический рюкзак, в который поместится все необходимое.

Все новости и новинки магазина – в сообществе ВКонтакте. Ознакомиться с ассортиментом можно в магазине по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 11.

ИП Яковлева Ольга Юрьевна.

*Срок действия акции с 03.04.23 по 15.05.23.

Скидка действует только в магазине «Блокпост» в Ижевске и не суммируется с другими акциями.

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