Главные новости Ижевска на утро 21 апреля: двое убитых на улице Дзержинского, эвакуация в ТРК «Столица» и оштрафованный экс-гендиректор «Удмуртавтодора»

Последние новости города и республики на утро пятницы Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 21 апреля. В Ижевске вероятны дожди, температура воздуха достигнет +16°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Двое убитых

20-летнего мужчину и троих его несовершеннолетних знакомых задержали в Ижевске по подозрению в убийстве двоих человек. Тела обнаружили во дворах на улице Дзержинского. По версии следствия, подозреваемые поссорились со знакомыми бабушки своего товарища и забили их до смерти, после чего оттащили к мусорным мульдам.

Тела обнаружили возле мусорных баков. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Штраф для экс-гендиректора

Бывшего генерального директора «Удмуртавтодора» Андрея Жиренкина приговорили к штрафу. Он нарушил ряд строительных норм, когда руководил строительством дороги. Это привело к разрушению асфальта и финансовым потерям.

Эвакуация в ТРЦ

В четверг, 20 апреля, посетителей ТРК «Столица» в Ижевске по неизвестной причине эвакуировали. Видео появилось в социальных сетях.

Фото: скриншот видео из социальных сетей

Рост числа отравлений

В Удмуртии участились химические отравления. За 1 квартал 2023 года произошло 315 случаев, и это заметно больше, чем за тот же период прошлого года. 43 человека отравились насмерть. Из них больше половины – алкоголем и его суррогатами. На втором месте – отравление угарным газом.

Почетные доноры

4,5 тысячи жителей Удмуртии имеют статус Почетного донора, а около 30 тысяч регулярно сдают кровь и ее компоненты. Ижевчанин Владимир стал абсолютным рекордсменом по сдаче крови. На его счету 184 донации – это 117 литров крови.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Крадут песок

Тысячу тонн песка закупили власти Глазова для благоустройства пляжа. Но местные жители начали растаскивать песок для своих нужд. Пришлось привлекать полицию для охраны.

Талантову продлили срок

Бывшему президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову продлили срок содержания под стражей до 26 июля. Адвоката судят за дискредитацию органов власти и Вооруженных сил России.