Прогноз погоды для столицы Удмуртии на выходные и 1 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Впереди длинные выходные, но, как бы нам ни хотелось в эти дни тепла, погода будет изменчива. По данным удмуртского гидрометцентра, с 28 апреля на территорию региона начал поступать холодный воздух. Температуры заметно понизятся, тем не менее, все равно останутся выше климатических норм. Только на севере Удмуртии установится классическая апрельская погода, местами – с дождем. Ночью столбик термометра впервые за долгое время может опуститься ниже нуля.

В субботу, 29 апреля, начнется потепление. По данным гидрометцентра Удмуртии, воздух прогреется до +16.. +21°С. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью также будет сухо и до +4.. +10°С (Яндекс.Погода прогнозирует до +13°С). В течение суток будет дуть восточный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В воскресенье, 30 апреля, местами по Удмуртии пройдут дожди, в Ижевске, скорее всего, они тоже будут. Ожидается пасмурная погода. Днем тепло, до +19.. +24°С, ночью – до +4.. +9°С и кратковременный дождь. По прогнозу Яндекса, ночью в Ижевске – до +13°С. При этом дождя Яндекс не обещает. Ветер с утра подует юго-западный, слабый, к ночи он изменится на северо-восточный и усилится до 2 м/с.

В праздничный понедельник, 1 мая, днем преимущественно без осадков и до +19.. +24°С. Ночью – до +14°С (до +17°С, по данным Яндекса). Ветер в течение дня изменится с восточного на юго-восточный. Его скорость будет 4-5 м/с, но может увеличиться до 9-14 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели сохранится ветреная погода, температура воздуха останется в пределах +18.. +22°С. Кратковременные локальные дожди будут идти через день.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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