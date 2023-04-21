10 признаков того, что пришла пора менять теплицу

Любая теплица может «устать». Фото:elements.envato.com.

Все постройки на даче имеют свой срок жизни. И если старенький домик мы регулярно ремонтируем, поправляем, за баней следим, ведь там стоит пожароопасное оборудование, то вот о таком незаменимом помощнике, как теплица, мы забываем. И порой можем пропустить тот момент, когда ее пора менять на новую.

Сколько лет живут теплицы?

Стоит начать со сроков эксплуатации. Как правило, производители заявляют гарантийный срок на теплицы из поликарбоната от 10 до 15 лет. В этот период панели из поликарбоната должны сохранять все характеристики, заявленные производителем.

Но это «официально». Что по факту?

По факту на реальный срок службы теплицы влияет качество каркаса и покрывного материала, условия эксплуатации и ухода, в том числе и зимой, когда на крышу теплицы давит снежная масса.

Дачники отмечают, что теплица может спокойно простоять и 25 лет, если изначально не скупиться и покупать качественные материалы для теплиц, а после за ней тщательно ухаживать.

Как понять, что теплица «устала»?

Просевший фундамент

Часто всему виной снеговая нагрузка, однако просевший фундамент может повлечь за собой нарушение самой конструкции теплицы, что впоследствии может привести к ее поломке.

Появление ржавчины

Да, коррозия – враг всего, и каркас теплицы не исключение. Бороться с ней трудно, а победить и вовсе невозможно. Из-за нее каркас теплицы становится хрупким и легко может сломаться и обрушиться под тяжестью снега.

Под тяжестью снега старая теплица может обрушиться. Фото: @club62128797.

Сломанные крепления и шарниры

Да, время не щадит ничего. Двери и окна подвержены поломкам куда больше, чем просто каркас, т.к они находятся в большем движении. Шарниры в дверях больше всего подвержены коррозии и являются слабой частью теплицы.

Изменение цвета поликарбоната

Ультрафиолетовое излучение – один из факторов, который разрушает полимерные связи в пластике. Под воздействием солнечного света со временем поликарбонат начинает менять цвет, это может быть как просто помутнение пластика, так и пожелтение или, наоборот, выцветание. Это означает, что ультрафиолетовое излучение будет проникать в теплицу и на растения в ней неравномерно, а это, в свою очередь, может сказаться на качестве урожая.

Микротрещины

Поликарбонат – это все-таки пластик, потому со временем он может утрачивать свои эластичные свойства. Со временем в местах, где покрывной материал прикрепляется к каркасу, могут начать появляться микротрещины, которые влияют как на крепость строения, так и на его герметичность.

Сквозняки

Да, теплица не застрахована от них. Чем старше теплица, тем вероятнее их появление. Треснул поликарбонат, износились и неплотно прилегают двери, вентиляционное окошко болтается и не закрывается – все это приводит к сквознякам.

Теплопроводность

Из-за появления сквозняков появляются и проблемы с сохранением тепла внутри теплицы. Причем настолько, что порой вечерами температура внутри и снаружи постройки будет одинаковой. Если такое происходит – лучше поторопиться с заменой. Ведь тепло для овощей и фруктов очень важно.

Не будет способствовать нормальному росту овощей и фруктов. Фото:elements.envato.com.

Неубираемая пыль и грязь в сотах

Это тоже важный момент. Пыль и грязь – рассадник бактерий, а также место, куда так и норовят спрятаться паразиты. Если вы столкнулись с тем, что грязь из сот не выдуть, стоит задуматься о замене хотя бы поликарбоната. Потому что вслед за грязью и прочей гадостью внутри сот может появиться плесень, а она губительна для растений.

Плесень

К слову, сами грибы очень любят теплые и влажные места. Они с удовольствием могут заселиться в вашу теплицу, притаившись в углах. Избавиться до конца от них сложно. Необходимо использовать специальные химикаты, а оставлять ее нельзя ни в коем случае. Их споры вредны для человеческого организма, а продукты жизнедеятельности токсичны и могут при большой концентрации разъедать пластик.

Вредители и насекомые

Ухудшение герметичности теплицы может привести и к появлению в ней нежелательных гостей. Жучки, паучки и прочие вредители явно будут не прочь полакомиться свежим урожаем в ваше отсутствие.

За теплицей, как и за домом, необходим уход. А также для сохранения хорошего урожая очень важно вовремя ее менять, хотя бы раз в 15 лет по окончании гарантийного срока. А вовремя ее заменить и построить надежную и крепкую теплицу по вашим параметрам в соответствии со строгими ГОСТами может помочь компания «Титан».

«Титан» все работы – от проектирования до сборки готовой теплицы – выполняет в строгом соответствии с ГОСТами, а также дает гарантию на каркас и установку от 1 до 3 лет. На покрывной материал при этом гарантия от производителя – до 15 лет.

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