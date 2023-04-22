Радоница 2023 в Ижевске: богослужения, расписание автобусов и дополнительные маршруты до кладбищ

Радоницу отмечают на девятый день после Пасхи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Радоница – день поминовения, который еще называют Пасхой для усопших, – приходится на 25 апреля. Этот весенний праздник древних славян дошел до наших дней в виде традиции посещать могилы родственников на девятый день после Пасхи.

«Комсомолка» собрала все, что следует знать ижевчанам о Радонице в 2023 году: традиции, автобусные маршруты и богослужения.

Когда пройдут богослужения

Согласно традициям, на Радоницу важно сперва прийти в церковь на службу и лишь после этого ехать на кладбище. Богослужения в храмах Ижевска начнутся вечером 24 апреля. Они продолжатся и в сам праздник – 25 апреля с 8 часов утра.

Так, в Михаило-Архангельском кафедральном соборе в это время совершат литургию и панихиду.

Первым делом на Радоницу нужно сходить в церковь Фото: Олег ЗОЛОТО

В храме Воскресения Христова на Южном кладбище литургия также начнется в 8:00, затем в 10:00, 11:00 и 12:00 совершат панихиду.

В других храмах также обязательно будут службы, но расписание в разных приходах может отличаться, поэтому если вы хотите посетить конкретную церковь, лучше заранее уточнить время.

На чем доехать до кладбища

До Северного кладбища сейчас ходят автобусы №№16, 19, 22, 26, 29, 36, 308, 356 и 373, троллейбусы №№1, 2, 4, 7 и 14, а также маршрутки №№39, 68, 311 и 336. Выходить нужно на остановке «Северный микрорайон».

Если вам нужно на Нагорное кладбище, доехать можно на автобусах №№25, 301, 328, 357 и 375, троллейбусах №№2, 4, 6 и 10 и маршрутках №№49, 68, 344 и 353. Выходить следует на остановке «Завод Нефтемаш».

Добраться до Александровского кладбища можно на автобусе №27, троллейбусе №14 или маршрутке №50. Ехать нужно до остановки «Кузебая Герда».

Как будут ходить дополнительные маршруты

25 апреля в Ижевске будут организованы дополнительные рейсы автобусов до Хохряковского и Южного кладбищ, которые расположены за чертой города.

Чтобы уехать на Хохряковское кладбище, следует отправиться с остановки «9 Января» на автобусах №320к и 320. Первый будет ходить с 8:00 до 14:00, второй – с 6:30 до 20:00.

На Южное кладбище с Южной автостанции будет ходить автобус №317к. Он начнет курсировать с 7:30. Подробнее о дополнительных рейсах мы рассказывали здесь.

В этот день могилы украшают цветами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кладбища обработаны

Отправляясь на кладбище, можно не бояться клещей – территории уже обработали. Акарициды распылили на Южном, Александровском, Северном, Хохряковском и Западном кладбищах. За летний сезон их обработают еще дважды.

Впрочем, если хотите подстраховаться, захватите с собой репелленты и наденьте плотную одежду с плотными манжетами на рукавах и штанинах.

Что делать на Радоницу

В этот день после посещения церкви принято отправляться на кладбище, чтобы привести могилы в порядок. Глобальной уборки не затевайте, но убрать мусор, подкрасить памятник и оградку и оставить свежие цветы нужно.

Многие по дохристианскому обычаю приносят на могилы пищу, но лучше в этот день накормить нуждающихся, чтобы они тоже помянули ваших усопших родственников, которым пища без надобности.

А еще считается, что утренний дождь на Радоницу – это хороший знак.

Для посещения кладбищ есть специальные даты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что на Радоницу делать не стоит

Не стоит поминать усопших спиртным, а также предаваться чрезмерной печали. Важны ваши светлые воспоминания об ушедших родственниках.

Ругаться, плохо отзываться о ком-то тоже в этот день нельзя, потому что предки все видят и слышат.

А еще раньше считалось, что накануне Радоницы нельзя тревожить землю, то есть от садоогородных работ лучше воздержаться.

Беременным и маленьким детям лучше отказаться от посещения кладбищ.

Что делать, если не удалось помянуть родных на Радоницу

Ходить на кладбище когда придется не принято, для этого в церковном календаре существуют специальные родительские дни. Их несколько, и если вы не успели посетить могилы родственников 25 апреля, вы можете сделать это в следующие даты:

- 9 мая, День поминовения усопших воинов

- 3 июня, Троицкая суббота

- 4 ноября, Димитриевская суббота

- 18 ноября, Михайловская суббота.

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