Мясное удовольствие: где в Ижевске можно заказать шашлык, приготовленный на настоящих углях

Какие мясные деликатесы можно встретить в столице Удмуртии
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Уже совсем скоро наступят майские праздники – время, когда можно поехать на дачу и расслабиться после долгих рабочих недель. Вот только рядом с домом пожарить на мангале ароматный шашлык не получится – в Удмуртии введен особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрен штраф.
Пока сухая трава может вспыхнуть от каждой искры, лучше не рисковать и заказать шашлыки в ресторане. Специально для вас «Комсомолка» подготовила список заведений, где можно попробовать мясной деликатес, приготовленный на настоящих углях*.
«Мясной гуру» (ул. Карла Либкнехта, 11)
Подача блюда вызывает невероятный аппетит. Фото: vk.com/gurmanizh
Название заведения говорит само за себя: здесь подаются только брутальные и сытные блюда на любой вкус – от легкого куриного шашлычка до сочных мясных кубиков из свиного окорока. Блюда здесь готовят на шампурах, отчего мясо пропитывается приятным ароматом дымка.
В меню шашлыки из:
– свинины (окорок/шейка) – 330/360 рублей за 250 г
– ягненка – 480 рублей за 200 г
– говяжего языка – 530 рублей за 220 г
– говядины – 550 рублей за 200 г
Подаются они на блюде, украшенном веточкой зелени, а также со свежим луком, фирменным соусом и горячим лавашом.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00. Есть доставка.
«Дербент» (ул. Союзная, 165)
Мясо здесь просто тает во рту. Фото: vk.com/derbent18
Съесть мясо и закусить лучком можно и в этом кафе. Для вас приготовят шашлык на мангале, подадут на подушечке из свежего лаваша, а также добавят соус, ароматную зелень и лук.
В меню шашлыки из:
– бараньей печени – 300 рублей за 220 г
– свинины – 330 рублей за 180 г
– баранины – 420 рублей за 200 г.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 02:00. Есть доставка.
«Фаэтон» (проезд Весенний, 10)
Мясо принесут на подушечке лаваша. Фото: vk.com/phaeton_izh
Это кафе – не менее приятное место для ужина в приятной компании. Здесь вам приготовят блюда как на решетке, так и на шампурах и красиво оформят подачу. Набор стандартный – сочное мясо, только принесенное с огня, луковые кольца, веточки петрушки, укропа, кинзы, соус и лист лаваша.
В меню шашлыки из:
– баранины – 490 рублей за 200 г
– печени и сердца барана – 390 рублей за 200 г
– свиной шеи – 370 рублей за 200 г.
Режим работы:
– понедельник–четверг с 10:00 до 00:00
– пятница–суббота с 10:00 до 02:00.
«Тифлисъ» (ул. Максима Горького, 156)
Изысканный вкус мяса смогут оценить настоящие ценители. Фото: vk.com/izhtiflis
Ощутить себя в Грузии, оставаясь в родном городе, можно. В этом кафе подается настоящий восточный шашлык в стильном оформлении блюда. Однако за мясные кусочки придется немного раскошелиться.
В меню шашлыки из:
– свинины – 570 рублей за 200 г
– ассорти из шашлыков с овощами – 4500 рублей за 1850 г.
Ассорти на компанию выходит достаточно разнообразным и подойдет на любой вкус. В него входит: свинина, куриное филе, перепелка, баранина, люля-кебаб куриный, люля-кебаб из свинины и говядины, картофель, кабачки, томаты, болгарский перец, шампиньоны.
Все это сопровождается добавками в виде красного лука, пряностей, домашних соусов ткемали, сацебели и аджики, а также украшается зернами граната.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00.
«У лося» (7-й километр Якшур-Бодьинского тракта)
Шашлык понравится каждому человеку из вашей компании. Фото: vk.com/dostavka_shashlyka18
Здесь можно заказать шашлык на большую компанию из 6-8 персон или даже 10-12. От одного только вида мясной тарелки у вас разыграется аппетит. Мясо приготовят на шампурах, а это значит, что оно равномерно прожарится со всех сторон. Также к шашлыку добавят овощи, запеченные на мангале.
В ассорти на 6-8 человек входит шашлык из курицы, свинины, а также люля-кебаб, куриные крылышки. А еще картофель на мангале, шампиньоны и помидоры. Все это подается с шашлычным соусом и лавашом.
Стоит это удовольствие 3930 рублей за 1500 г.
Более объемный сет на 10-12 человек состоит из люля-кебаба, шашлыка из свинины, баранины, курицы, а также запеченных овощей: картофеля, шампиньонов и помидоров. Как и в первом наборе, здесь есть шашлычный соус и лаваш.
За такой набор придется выложить из кошелька 6340 рублей за 2600 г.
Режим работы: круглосуточно. Есть доставка.
* Цены и режим работы взяты с официальных сайтов и социальных сетей ресторанов и актуальны на 21 апреля 2023 года, за возможные изменения редакция ответственности не несет.
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