Мясное удовольствие: где в Ижевске можно заказать шашлык, приготовленный на настоящих углях

Какие мясные деликатесы можно встретить в столице Удмуртии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже совсем скоро наступят майские праздники – время, когда можно поехать на дачу и расслабиться после долгих рабочих недель. Вот только рядом с домом пожарить на мангале ароматный шашлык не получится – в Удмуртии введен особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрен штраф.

Пока сухая трава может вспыхнуть от каждой искры, лучше не рисковать и заказать шашлыки в ресторане. Специально для вас «Комсомолка» подготовила список заведений, где можно попробовать мясной деликатес, приготовленный на настоящих углях*.

«Мясной гуру» (ул. Карла Либкнехта, 11)

Подача блюда вызывает невероятный аппетит. Фото: vk.com/gurmanizh

Название заведения говорит само за себя: здесь подаются только брутальные и сытные блюда на любой вкус – от легкого куриного шашлычка до сочных мясных кубиков из свиного окорока. Блюда здесь готовят на шампурах, отчего мясо пропитывается приятным ароматом дымка.

В меню шашлыки из:

– свинины (окорок/шейка) – 330/360 рублей за 250 г

– ягненка – 480 рублей за 200 г

– говяжего языка – 530 рублей за 220 г

– говядины – 550 рублей за 200 г

Подаются они на блюде, украшенном веточкой зелени, а также со свежим луком, фирменным соусом и горячим лавашом.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00. Есть доставка.

«Дербент» (ул. Союзная, 165)

Мясо здесь просто тает во рту. Фото: vk.com/derbent18

Съесть мясо и закусить лучком можно и в этом кафе. Для вас приготовят шашлык на мангале, подадут на подушечке из свежего лаваша, а также добавят соус, ароматную зелень и лук.

В меню шашлыки из:

– бараньей печени – 300 рублей за 220 г

– свинины – 330 рублей за 180 г

– баранины – 420 рублей за 200 г.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 02:00. Есть доставка.

«Фаэтон» (проезд Весенний, 10)

Мясо принесут на подушечке лаваша. Фото: vk.com/phaeton_izh

Это кафе – не менее приятное место для ужина в приятной компании. Здесь вам приготовят блюда как на решетке, так и на шампурах и красиво оформят подачу. Набор стандартный – сочное мясо, только принесенное с огня, луковые кольца, веточки петрушки, укропа, кинзы, соус и лист лаваша.

В меню шашлыки из:

– баранины – 490 рублей за 200 г

– печени и сердца барана – 390 рублей за 200 г

– свиной шеи – 370 рублей за 200 г.

Режим работы:

– понедельник–четверг с 10:00 до 00:00

– пятница–суббота с 10:00 до 02:00.

«Тифлисъ» (ул. Максима Горького, 156)

Изысканный вкус мяса смогут оценить настоящие ценители. Фото: vk.com/izhtiflis

Ощутить себя в Грузии, оставаясь в родном городе, можно. В этом кафе подается настоящий восточный шашлык в стильном оформлении блюда. Однако за мясные кусочки придется немного раскошелиться.

В меню шашлыки из:

– свинины – 570 рублей за 200 г

– ассорти из шашлыков с овощами – 4500 рублей за 1850 г.

Ассорти на компанию выходит достаточно разнообразным и подойдет на любой вкус. В него входит: свинина, куриное филе, перепелка, баранина, люля-кебаб куриный, люля-кебаб из свинины и говядины, картофель, кабачки, томаты, болгарский перец, шампиньоны.

Все это сопровождается добавками в виде красного лука, пряностей, домашних соусов ткемали, сацебели и аджики, а также украшается зернами граната.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00.

«У лося» (7-й километр Якшур-Бодьинского тракта)

Шашлык понравится каждому человеку из вашей компании. Фото: vk.com/dostavka_shashlyka18

Здесь можно заказать шашлык на большую компанию из 6-8 персон или даже 10-12. От одного только вида мясной тарелки у вас разыграется аппетит. Мясо приготовят на шампурах, а это значит, что оно равномерно прожарится со всех сторон. Также к шашлыку добавят овощи, запеченные на мангале.

В ассорти на 6-8 человек входит шашлык из курицы, свинины, а также люля-кебаб, куриные крылышки. А еще картофель на мангале, шампиньоны и помидоры. Все это подается с шашлычным соусом и лавашом.

Стоит это удовольствие 3930 рублей за 1500 г.

Более объемный сет на 10-12 человек состоит из люля-кебаба, шашлыка из свинины, баранины, курицы, а также запеченных овощей: картофеля, шампиньонов и помидоров. Как и в первом наборе, здесь есть шашлычный соус и лаваш.

За такой набор придется выложить из кошелька 6340 рублей за 2600 г.

Режим работы: круглосуточно. Есть доставка.

* Цены и режим работы взяты с официальных сайтов и социальных сетей ресторанов и актуальны на 21 апреля 2023 года, за возможные изменения редакция ответственности не несет.

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