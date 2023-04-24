Главные новости Ижевска на утро 24 апреля: музей половиков, аллея памяти и открытие велосезона

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, любимый город! Сегодня понедельник, 24 апреля. В Ижевске будет облачно с прояснениями, а температура поднимется до +21°С. Чтобы неделя началась продуктивно, предлагаем вспомнить о событиях за прошедшие сутки.

Музей половиков

Фото: Сергей Грачев

Рядом с Ижевском, в деревне Люлли, есть один удивительный музей, посвященный… половикам. Да-да – обычным, домашним, очень уютных половичкам, которые ткали наши бабушки и прабабушки. Его создала местная жительница Галина Широбокова.

Открытие велосезона

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 23 апреля стартовал велосезон. Вдоль по Южной набережной прошло первенство города по велоспорту на шоссе «Открытие сезона». Любители гонок стартовали от проезда Дерябина утром в 9:30 и проехали на своих железных конях проехали вдоль южной части набережной до улицы Телегина.

Аллея памяти

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

В Ижевске на территории Крестовоздвиженской часовни появилась Аллея посвященная погибшим школьникам и учителям в школе №88. 44 дерева было посажено по обе стороны дороги ведущей к храму. С одной стороны 18 – по числу погибших, а с другой – 26, в память о дате трагедии, произошедшей 26 сентября 2022 года.

Скидки больше нет

Фото: Амир Закиров

Стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой подорожает в Ижевске уже с 1 мая. Пропадет скидка в 1 рубль, которая была введена для оплаты проезда безналично. Теперь билет в общественном транспорте для всех граждан в независимости от способа оплаты будет равен 29 рублям.

Финалист «Своей игры»

Фото: скриншот из видео

Уроженец Удмуртии Евгений Кандаков стал участником шоу «Своя игра» (0+) на телеканале «НТВ» (18+). Мужчина попал в восьмую игру третьего этапа турнира «Золотой середины». В интеллектуальном поединке с журналистом из Ижевска сражались программист Дмитрий Иванов и преподаватель математики Алексей Сотников. До этого Алексей уже побеждал в играх сезона.

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