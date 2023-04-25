Главные новости Ижевска на утро 25 апреля: северное сияние над Ижевском и спасенные при пожаре

Актуальные новости на утро вторника Фото: Егор Авдеев ВКонтакте

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 25 апреля, вторник. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается ясная облачность, без осадков. Пока вы готовитесь к рабочему дню, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии за минувшие сутки.

Ижевчане стали свидетелями необычного природного явления

В воскресенье, 23 апреля, ижевчан поразило необычное зрелище. В ночных небесах заиграли яркие всполохи зеленых и розовых тонов. «Комсомолка» решила выяснить у экспертов, действительно ли это было настоящее северное сияние. Подробности в нашем материале.

Жителя Ижевска осудили за хранение наркотиков

В Ижевске за хранение наркотиков осудили 57-летнего местного жителя. Мужчину поймали в марте 2023 года – полицейские нашли у него 0,99 г. запрещенных веществ. Подробности читайте здесь.

Приговор в законную силу не вступил Фото: Архив КП

Пьяный водитель врезался в стоящий «ВАЗ» на улице Труда в Ижевске

23 апреля, в 00:30 на улице Труда в Ижевске произошло ДТП. 54-летний мужчина выпил и, нарушив ПДД, сел за руль автомобиля – черной KIA Sportage. В результате он врезался в припаркованный «ВАЗ-2114».

В отношении пьяного водителя составлены административные материалы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Женщину и трех маленьких детей удалось спасти из пожара

22 апреля, в 23:00 в поселке Яган произошел пожар. На одном из участков загорелась баня. Огонь быстро разросся и перекинулся на жилой дом. Дым заметили соседи погорельцев – они тут же побежали к дому и начали стучаться, пытаясь предупредить семью. Подробности здесь.

Мужчины, которые спасли семью из пожара. Фото: @mchsUR

Как будут работать больницы Ижевска и Удмуртии в майские праздники

В Удмуртии и Ижевске составлен график работы больниц на майские праздники.

Делимся графиком работы поликлиник и других медучреждений тут.

Берегите себя! Фото: Мария Бакланова

С погибшим в Украине командиром взвода простились в Удмуртии

В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО командиром мотострелкового взвода Иваном Дерендяевым. За проявленные героизм и отвагу бойца посмертно представили к ордену Мужества. Помощь семье военнослужащего оказывается в полном объеме.

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