Главные новости Ижевска на утро 26 апреля: обнаружение гранаты в пруду Ижевска и присвоение аэропорту международного статуса

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 апреля. День обещает быть пасмурным и дождливым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Полеты за рубеж

Аэропорту Ижевска присвоили долгожданный международный статус. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал это событие, а также рассказал, что еще предстоит сделать для организации первых полетов.

Летать за рубеж станет немного легче Фото: Мария Бакланова

Суд над велосипедистом

100 тысяч рублей компенсации морального вреда заплатил велосипедист из Удмуртии за наезд на пенсионерку. Сразу после инцидента мужчина извинился и вызвал скорую. Но пожилая женщина, уверенная в том, что его скорость была слишком высокой, все равно подала в суд.

Инцидент произошел в парке Фото: Архив КП

Лесной пожар в Удмуртии

Рядом с селом Лагуново в Сарапульском районе произошел лесной пожар. По данным пожарных, сначала загорелась сухая трава, а затем пламя перекинулось и на деревья.

Фото: МЧС Удмуртии

Новая стройка в Ижевска

Очередной участок в Ижевске огородили забором. На этот раз между домами №59-61 на улице Дзержинского. Разобрались, что же здесь построят.

Фото: @revers_an

Граната в пруду

Мужчина с помощью магнита выловил из ижевского пруда гранату. Сразу после сообщения о его находке Набережную оцепили, а на место вызвали группу ОМОН.

Улов ижевчанина. Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

Угрозы прохожим с пистолетом

Молодой человек из Удмуртии выпил и вышел на улицу с оружием в руках. Он направил дуло пистолета на голову одного из прохожих, а затем выстрелил несколько раз в землю. В суде он раскаялся, но это не спасло его от колонии.

Молодого человека осудили на 3,6 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».