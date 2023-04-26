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Общество26 апреля 2023 3:30

Главные новости Ижевска на утро 26 апреля: обнаружение гранаты в пруду Ижевска и присвоение аэропорту международного статуса

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 апреля. День обещает быть пасмурным и дождливым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Полеты за рубеж

Аэропорту Ижевска присвоили долгожданный международный статус. Соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал это событие, а также рассказал, что еще предстоит сделать для организации первых полетов.

Летать за рубеж станет немного легче

Летать за рубеж станет немного легче

Фото: Мария Бакланова

Суд над велосипедистом

100 тысяч рублей компенсации морального вреда заплатил велосипедист из Удмуртии за наезд на пенсионерку. Сразу после инцидента мужчина извинился и вызвал скорую. Но пожилая женщина, уверенная в том, что его скорость была слишком высокой, все равно подала в суд.

Инцидент произошел в парке

Инцидент произошел в парке

Фото: Архив КП

Лесной пожар в Удмуртии

Рядом с селом Лагуново в Сарапульском районе произошел лесной пожар. По данным пожарных, сначала загорелась сухая трава, а затем пламя перекинулось и на деревья.

Фото: МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

Новая стройка в Ижевска

Очередной участок в Ижевске огородили забором. На этот раз между домами №59-61 на улице Дзержинского. Разобрались, что же здесь построят.

Фото: @revers_an

Фото: @revers_an

Граната в пруду

Мужчина с помощью магнита выловил из ижевского пруда гранату. Сразу после сообщения о его находке Набережную оцепили, а на место вызвали группу ОМОН.

Улов ижевчанина. Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

Улов ижевчанина. Фото: Управление Росгвардии по Удмуртии

Угрозы прохожим с пистолетом

Молодой человек из Удмуртии выпил и вышел на улицу с оружием в руках. Он направил дуло пистолета на голову одного из прохожих, а затем выстрелил несколько раз в землю. В суде он раскаялся, но это не спасло его от колонии.

Молодого человека осудили на 3,6 года

Молодого человека осудили на 3,6 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!