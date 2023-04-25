Приходите на ярмарку «ЯСНО!» на весеннем фестивале в Ижевске и выиграйте мотокультиватор или парник

Ярмарка пройдет уже в эту субботу, 29 апреля на Ижевском ипподроме

Министерство сельского хозяйства Удмуртии и газета «ЯСНО!» представляют: ярмарка «ЯСНО!» на весеннем фестивале. Ярмарка пройдет уже в эту субботу, 29 апреля на Ижевском ипподроме.

На ярмарке будут представлены:

- Вкусная и качественная фермерская продукция: мясо, молоко и молочные продукты, овощи, микрозелень и многое другое!

- Семена и рассада, теплицы, садовые инструменты и техника для дачи.

- Большой фудкорт с шашлыками, перепечами, табанями.

- Конные бега и показательные выступления.

- Игры и мастер-классы для детей.

- Концерт.

Схема торговых зон на ярмарке

Кроме того, на ярмарке «ЯСНО!» вы можете выиграть мотокультиватор или парник.

Принять участие в розыгрыше мотокультиватора - просто: заполните форму заявки. Сделать это можно уже сейчас, пройдя по ссылке или в день ярмарки, 29 апреля, с 10:00 до 14:00 (у главной сцены мероприятия).

От одного человека принимается одна заявка. Чтобы выиграть приз, необходимо обязательно присутствовать на ярмарке с 14:00 до 15:00.

Получить парник в подарок может один из подписчиков группы газеты «ЯСНО!» во Вконтакте. Условия розыгрыша:

1. Вступите в сообщество газеты «ЯСНО!» по адресу: vk.com/gazetayasno

2. До 29 апреля, 14.00 сделайте репост поста о розыгрыше парника на свою страницу во Вконтакте. Не удаляйте его до окончания розыгрыша. Ваша страница во Вконтакте на весь срок проведения розыгрыша должна быть открытой.

3. Присутствуйте на момент розыгрыша приза на ярмарке 29 апреля с 14:00 до 15:00 (по местному времени) на ижевском ипподроме по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 104.

4. Победитель розыгрыша определяется 29 апреля, с 14.00 до 15.00 с помощью генератора случайных чисел среди тех, кто сделал репост поста и отвечает всем условиям розыгрыша.

Мотокультиватор BR-65

Парник

Ждем вас!

Дата и время: 29 апреля, с 9.00 до 16.00

Место проведения: Ижевский ипподром (ул. Ленина, 104)

Генеральный партнер ярмарки:

«Путь Ильича» — молочная продукция только из натурального сырья. Собственная молочно-товарная ферма и никаких загустителей, консервантов и прочих добавок.

Покупайте молочную продукцию «Путь Ильича» в магазинах:

- «Домашний гастроном»,

- «Перекресток»,

- «Лента»,

- «Пятерочка»

- и во всех экорынках Ижевска!

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Реклама. ИП Люкин М.П. ИНН 182103490072. Подробная информация об организаторе, количестве призов, порядке их получения и правилах участия в розыгрыше размещена в группе газеты «ЯСНО!» во ВКонтакте - vk.com/gazetayasno