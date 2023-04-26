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Дом. Семья26 апреля 2023 7:00

Не только теплица: что еще можно сделать из поликарбоната

Расскажем, как своими руками построить на садовом участке беседку
Наталья Зиятдинова
Беседки из качественного цветного поликарбоната будут служить долгие годы

Беседки из качественного цветного поликарбоната будут служить долгие годы

Поликарбонат – удивительное изобретение, которое очень широко используется в самых разных сферах нашей жизни. Незаменим он и на садовых и дачных участках, где им закрывают теплицы, используют при строительстве беседок, навесов, заборов и т.д. Мастера поделились советами по строительству беседки своими руками.

Выбираем форму и место

Выбирая форму и место для установки теплицы, важно учитывать период активного использования беседки. Если только летом, то вполне подойдет легкий открытый вариант или закрытый лишь в нижней части. Для этого времени года подойдет, например, форма «пергола» – открытая практически со всех сторон.

Если беседка будет использоваться и зимой, стоит спроектировать другой – закрытый вариант. Например, в виде шатра или домика. Внутри такой беседки можно будет нагревать воздух до более комфортной температуры.

Покрывают конструкцию чаще всего поликарбонатом – легким, но очень прочным и гибким материалом, поэтому потребности в мощной конструкции и капитальном фундаменте нет. Но если вы все же настроены поставить большую и капитальную конструкцию, отлить фундамент все-таки придется. В остальных случаях достаточно лишь выкопать яму, зафиксировать в ней опорные элементы и залить бетоном.

Определяясь с местом установки, следует учитывать вес беседки и опять же периодичность ее использования. Если только летом, то поставить ее можно в любом свободном уголке участка. А вот если в любое время года, то все-таки поближе к домику, чтобы не прогребать каждый раз дорожку в снегу до самого дальнего угла.

Монолитный поликарбонат применяется в самых разных конструкциях

Монолитный поликарбонат применяется в самых разных конструкциях

Строим основу

С местом определились, проект нарисовали, можно приступать к закупке материалов и строительству. Каркас может быть из дерева или металла, а все детали крепятся гвоздями, болтами или сваркой. Готовые схемы строительства и проекты можно найти на просторах интернета, где встречаются весьма недорогие и оригинальные беседки.

Выбираем поликарбонат

И после того, как конструкция готова, отправляемся за поликарбонатом. Выбирать покрытие для беседки, впрочем, как и для навесов и заборов, – не менее ответственно, чем для теплиц. Использовать можно как сотовый, так и монолитный поликарбонат. Сотовый – более экономичный вариант, монолитный – дороже, но и более привлекателен внешне, и прослужит гораздо дольше.

Поликарбонат – отличная альтернатива стеклу

Поликарбонат – отличная альтернатива стеклу

Для того, чтобы не ошибиться с качеством покрытия, от которого зависит в том числе и долговечность, лучше всего выбирать материал от известных и зарекомендовавших себя производителей. Ижевские садоводы рекомендуют поликарбонат компании «Кинпласт».

«Из поликарбоната «Кинпласт» мы построили теплицу (ей уже 6 лет, и покрытие прекрасно себя чувствует), навес для автомобиля, а в прошлом году поставили беседку. Муж строил сам из имеющихся деревянных материалов. Отличная получилась беседка, которую мы покрыли цветным сотовым поликарбонатом. В следующем году планируем менять забор на дачном участке, и его лицевую часть мы будем делать из монолитного поликарбоната «Кинпласт», – рассказала ижевчанка Светлана Харькова.

Обращайтесь в магазин «Кинпласт», и опытные консультанты помогут подобрать оптимальный для вас материал.

Контакты:

Адрес: Ижевск, ул. Маяковского, 33, офис 104

Телефон: +7 (3412) 330-293

Сайт: izhevsk.kinplast.ru

Почта: izhevsk@kin.su

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