Не только теплица: что еще можно сделать из поликарбоната

Беседки из качественного цветного поликарбоната будут служить долгие годы

Поликарбонат – удивительное изобретение, которое очень широко используется в самых разных сферах нашей жизни. Незаменим он и на садовых и дачных участках, где им закрывают теплицы, используют при строительстве беседок, навесов, заборов и т.д. Мастера поделились советами по строительству беседки своими руками.

Выбираем форму и место

Выбирая форму и место для установки теплицы, важно учитывать период активного использования беседки. Если только летом, то вполне подойдет легкий открытый вариант или закрытый лишь в нижней части. Для этого времени года подойдет, например, форма «пергола» – открытая практически со всех сторон.

Если беседка будет использоваться и зимой, стоит спроектировать другой – закрытый вариант. Например, в виде шатра или домика. Внутри такой беседки можно будет нагревать воздух до более комфортной температуры.

Покрывают конструкцию чаще всего поликарбонатом – легким, но очень прочным и гибким материалом, поэтому потребности в мощной конструкции и капитальном фундаменте нет. Но если вы все же настроены поставить большую и капитальную конструкцию, отлить фундамент все-таки придется. В остальных случаях достаточно лишь выкопать яму, зафиксировать в ней опорные элементы и залить бетоном.

Определяясь с местом установки, следует учитывать вес беседки и опять же периодичность ее использования. Если только летом, то поставить ее можно в любом свободном уголке участка. А вот если в любое время года, то все-таки поближе к домику, чтобы не прогребать каждый раз дорожку в снегу до самого дальнего угла.

Монолитный поликарбонат применяется в самых разных конструкциях

Строим основу

С местом определились, проект нарисовали, можно приступать к закупке материалов и строительству. Каркас может быть из дерева или металла, а все детали крепятся гвоздями, болтами или сваркой. Готовые схемы строительства и проекты можно найти на просторах интернета, где встречаются весьма недорогие и оригинальные беседки.

Выбираем поликарбонат

И после того, как конструкция готова, отправляемся за поликарбонатом. Выбирать покрытие для беседки, впрочем, как и для навесов и заборов, – не менее ответственно, чем для теплиц. Использовать можно как сотовый, так и монолитный поликарбонат. Сотовый – более экономичный вариант, монолитный – дороже, но и более привлекателен внешне, и прослужит гораздо дольше.

Поликарбонат – отличная альтернатива стеклу

Для того, чтобы не ошибиться с качеством покрытия, от которого зависит в том числе и долговечность, лучше всего выбирать материал от известных и зарекомендовавших себя производителей. Ижевские садоводы рекомендуют поликарбонат компании «Кинпласт».

«Из поликарбоната «Кинпласт» мы построили теплицу (ей уже 6 лет, и покрытие прекрасно себя чувствует), навес для автомобиля, а в прошлом году поставили беседку. Муж строил сам из имеющихся деревянных материалов. Отличная получилась беседка, которую мы покрыли цветным сотовым поликарбонатом. В следующем году планируем менять забор на дачном участке, и его лицевую часть мы будем делать из монолитного поликарбоната «Кинпласт», – рассказала ижевчанка Светлана Харькова.

Обращайтесь в магазин «Кинпласт», и опытные консультанты помогут подобрать оптимальный для вас материал.

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