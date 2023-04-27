Последние новости Ижевска на утро 27 апреля: когда пустят международные рейсы и эвакуация в школе №89

День окажется теплым
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 27 апреля. Ожидаются дожди, но день окажется довольно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях дня.
Платные парковки
Уже почти три месяца в городе работают платные парковки. Рассказываем, как будут выписывать штрафы за нарушения, как их отслеживают и где они появятся еще.
Международный аэропорт
Сбылась мечта: Ижевску присвоили статус Международного аэропорта. Конечно, еще предстоит большой путь, но самый важный шаг уже сделан. Кстати, первые международные рейсы планируют запустить уже в 2024 году.
Эвакуация из школы
В школе №89 было тревожно. Сработала сигнализация, пришлось выводить детей. Но оказалось, что дело в технической неисправности.
Открытие сезона аттракционов
29 апреля пройдет открытие сезона в парке Горького. Жителей ждет праздничная программа. Но некоторые аттракционы доступны уже сейчас.
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