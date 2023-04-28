В Удмуртии – кокосы, в Африке – клубнику!

Фото: Сергей Суворов

Пока в этой небольшой теплице растет лук, земляника и зелень. Но планы у научных деятелей грандиозные:

«Впервые мы показали теплицу в 2020 году в технопарке Сколково, – рассказывает научный руководитель проекта Дмитрий Русских. Он – ассистент кафедры электротехники, электрооборудования и электроснабжения УдГАУ. – Его создателя, Илью Князева, отметили двумя дипломами. Но с того момента проект, конечно, очень изменился при участии Вероники Токаревой, нынешней хозяйки теплицы: стал дешевле, умнее и практичнее».

Фото: Сергей Суворов

Сейчас «умная теплица» работает как своего рода инкубатор для растений: электроника определяет, тепло или холодно питомцу, не пересохла ли земля, достаточно ли света. В ближайшем будущем специалисты хотят снабдить теплицу еще двумя важными функциями: автоматическая вентиляция и опыление.

«В каких регионах такой проект будет востребован? Да по всему миру! У нас, в Удмуртии, и похожих на нас регионах часто прохладно, мало солнца. Теплица подстраивается, и в пасмурные дни у нашего лука, например, достаточно света. Я бы хотел попробовать вырастить в ней, например, кокосы. А в Африке, допустим, где всегда проблема с засухой и жарой, можно будет выращивать все, что угодно, – от огурцов до клубники: в теплице с определенной доработкой будет прохладнее, чем на улице», – уверен Дмитрий Русских.

Почему эта теплица возникла на его кафедре – весьма понятно. В основе ее работы принцип электропроводности: именно так электроника (пока китайская, но ребята верят, что и российская через пару лет появится) определяет влажность почвы, температуру воздуха и реагирует на изменения микроклимата.

«Следующий шаг: доработать датчики, вывести наружу монитор и написать приложение, которое позволит управлять теплицей дистанционно, – рассказывает Дмитрий Андреевич. – Затем можно будет выходить на переговоры с производителями теплиц и овощными комбинатами, фермерами и обсуждать вопросы массового производства».

Фото: Сергей Суворов

Проект в тех размерах, что на наших фото, стоит около 4 тысяч рублей. А умеренное потребление воды и электричества делает устройство еще и энергосберегающим.

Так что если хотите построить такую же у себя на участке и ферме, обращайтесь в Удмуртский аграрный университет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Платные парковки в Ижевске: где появятся в будущем и как будут назначать штрафы

Теперь международный: чем для республики выгоден новый статус аэропорта

Дорожники в Ижевске проводят шесть видов ремонтных работ