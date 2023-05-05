Главные новости Ижевска на утро 5 мая: повышенная готовность больниц из-за распространения кори, новая группа контрактников и двое погибших в огне

Что произошло за вчерашний день в городе и республике Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 5 мая. В Ижевске вероятны дожди, температура воздуха достигнет +23°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Где взять георгиевскую ленту?

Перед 9 мая ижевчане всегда интересуются, где можно получить символ Дня Победы. «Комсомолка» узнала, где будут раздавать георгиевские ленты, а также, можно ли их купить.

Также с 20 апреля проходит акция «Красная гвоздика» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Корь наступает?

Несколько вспышек кори за последнее время произошло в ряде регионов России. Удмуртия в их число не попала – у населения хороший коллективный иммунитет. Тем не менее было решено перевести больницы в режим повышенной готовности на случай завозных случаев.

Новая группа контрактников

Очередная группа контрактников из Удмуртии отправилась в места несения службы. Каждый боец прошел медкомиссию, включающую беседу с психологом. Сейчас особенно велика потребность в технических специальностях: водителях, связистах и операторов беспилотников.

Фото: www.udmurt.ru

Погибли в пожаре

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек во время пожара в деревне Старая Бисарка Сарапульского района Удмуртии 3 мая. Пожарные обнаружили тела 35-летней женщины и 62-летнего мужчины. Огонь повредил жилой дом, шесть дачных участках, два склада и зернохранилище.

В пожаре в одной из деревень Удмуртии погибли два человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Страшная расправа

В январе 2023 года пьяный житель Удмуртии нанес 6 ударов в голову племянника своей супруги и оставил истекать кровью. Позже, пытаясь избавиться от тела, мужчина распилил его циркулярной пилой. Известно, что погибший имел инвалидность.

Бегство белого павлина

Из загородного комплекса «Горлица» в Глазове сбежал белый павлин по кличке Павлентий, или Декабрист. Владелец пытался его найти, но опоздал: птица погибла от зубов лисы.

Павлин Декабрист. Фото: @id222246089

Запретные отношения

34-летнего ижевчанина осудили за секс с несовершеннолетней. Все произошло в январе 2023 года. Интим случился по обоюдному согласию, но школьнице на тот момент не исполнилось и 16 лет. Обвиняемый полностью признал вину, а потерпевшая просила его не наказывать. В итоге, мужчина получил 1 год лишения свободы условно.

Вокруг света с новым другом

Уроженец Можги Руслан Шаркин решил отправился в кругосветный забег. Он стартовал еще в сентябре 2018 и скоро достигнет финишной точки. В пути у него появился неожиданный друг – дворняжка, получившая кличку Соня в честь героини мультика.

За два месяца Соня и Руслан стали настоящими друзьями. Фото: телеграм-канал Руслана Шакина

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