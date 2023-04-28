Главные новости Ижевска на утро 28 апреля: заключенный под стражу депутат и вернувшийся из плена солдат

Доброе утро, любимый город! Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня долгожданная пятница, но в течение дня нас ожидают кратковременные дожди. Поэтому не забывайте зонт и готовьтесь с приятным выходным. Но сперва вспомним главные события за прошедшие сутки.

Заключенный депутат

Депутата госсовета Удмуртии Мусина С.В. заключили под стражу за мошенничество. Сейчас он находится под домашним арестом до 12 июня 2023 года. В июле прошлого года уже всплывало дело о его преступлении.

Вернувшийся из плена

26 апреля из плена домой вернулся один из военнослужащих Удмуртии. Осуществить это получилось с помощью обмена бойцами между Россией и Украиной. Однако сколько мужчина пробыл в плену не известно.

Огородные автобусы

С 29 апреля до садоогорода можно будет добраться на сезонных автобусах №322, 356, 433, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479 и 480. Они будут ездить до 1 октября 2023 года.

Арест начальника

За превышение должностных полномочий арестовали начальника отдела СИЗО. С 2018 года он снимал обвинения с арестованных, разрешал пользоваться мобильными телефонами и ослаблял надзор.

Скидка все-таки будет

С 1 мая должно было вступить силу изменение, при котором установилась бы единая стоимость проезда в общественном транспорте – 29 рублей. Однако скидку решили оставить. Помимо этого, в мае ветераны и их сопровождающие смогут ездить бесплатно, нужно только показать кондуктору соответствующий документ.

Смертельное ДТП

27 апреля 20-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».