Каким будет третий весенний месяц в Ижевске Фото: Иван МАКЕЕВ

После аномально теплого апреля жители Ижевска, затаив дыхание, ждут, каким же будет май. Может быть, жарким, как настоящее лето? Или наоборот, холодным? Может, вообще снег пойдет? «Комсомолка» изучила прогнозы и посоветовалась с экспертами, чтобы это узнать.

Аномальное начало весны

Апрель 2023-го оказался в Ижевске одним из самых теплых за последние 40 лет! Его средняя температура составила +7,7°С. Перещеголяли его только апрель 1995 года с +9,6°С и апрель 2012 года с +8,3°С. Тогда как норма для этого месяца составляет всего лишь +4°С.

«Апрель 2023 года по совокупности погодных характеристик однозначно может быть назван аномальным. Это касается в первую очередь заметно повышенного температурного фона, который, несмотря на кратковременные похолодания, сохранялся практически на всем протяжении месяца», – отмечает Дмитрий Адаховский.

Дожди будут в мае нечастым явлением Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие природные явления наступили раньше, чем обычно: раньше растаял снег, раньше зацвели ивы и березы, цветение яблонь и вишен тоже не за горами.

И вместе с тем апрель 2023-го отличался аномально низким количеством осадков. Даже таяние большого количества снега не спасло положение. Талая вода быстро впиталась в почву, затем грунт просох, и теперь в нем недостаточно влаги.

Жара и снова без дождей

Прогноз на май от Росгидрометцентра свидетельствует в пользу жаркого и сухого мая. В среднем на территории Приволжского федерального округа будет теплее нормы на 1°С. А осадков, наоборот, будет меньше, чем обычно бывает в мае.

«Что касается общих прогнозов на май этого года, то очевидно, что температурный фон месяца будет заметно превышать средние значения. На фоне преобладания антициклонической погоды регулярно будут повторяться вторжения аномально жаркого воздуха с юго-востока, что также будет способствовать сохранению достаточно сухой погоды с низким количеством осадков. В целом это соответствует и более общим прогнозам на первую половину лета этого года, которое ожидается аномально жарким», – говорит Дмитрий Адаховский.

Ижевск расположен в темно-розовой зоне, это означает, что май будет теплее нормы. Фото: meteoinfo.ru

Последствия могут быть неутешительными. Это и повышенная угроза природных пожаров, и замедленный рост растений, страдающих без влаги. Обычно май радует нас обилием зелени и пышным цветением деревьев, но пока что трава и листья просыпаются неохотно, городские газоны, несмотря на тепло, выглядят голо.

Ижевск расположен в желтой зоне, это означает, что май будет очень сухим для этого месяца. Фото: meteoinfo.ru

Но более-менее точно можно прогнозировать только первые дни мая. С 1 по 4 число в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, будет ветрено, временами дождливо и до +18.. +24°С. Однако о ливнях, способных как следует напитать почву, речи не идет.

График составлен по данным сервиса Погода и Климат

Но что же для мая нормально, а что – нет? Обратимся к данным сервиса Погода и климат. За последние 20 лет средняя майская температура для Ижевска составляла чуть больше +12°С. Более прохладный май со среднемесячной температурой до +9,4°С бывал реже, так же как и слишком теплый, когда средняя температура превышала +15°С. В 2021 году установились рекордные температуры в +16,9°С. А вот в 2022-м май снова был холодный.

Май будет как апрель?

Интернет-сервисы обещают в мае погоду, похожую на вторую половину апреля, – с выраженными периодами тепла, чередующимися с похолоданием.

Яндекс.Погода в первых числах месяца прогнозирует до +20.. +22°С. С 6 мая похолодает до +14.. +15°С. Следующий период продлится до 20-х, на столбике термометра будет не выше +19°С. В конце мая следует ожидать +18.. +21°С. Солнца в мае Яндекс обещает много, дождей – мало.

В мае может сохраниться высокая пожароопасность Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозу сервиса Погода Майл.ру, в начале месяца будет теплее – до +25°С. А в первые дни зарядят дожди. Но затем снова начнется засуха. Во второй половине месяца будет около +18.. +20°С.

Гисметео тоже обещает в начале мая несколько дождливых дней, а еще ощутимую прохладу – 1 мая всего +16°С на термометре. Но уже через сутки температура подскочит до +28°С. До 11 мая столбик термометра не будет опускаться ниже +20°С, однако с 12 мая похолодает до +11.. +12°С, а временами и до +8°С. После 16 мая температуры превысят +16°С, а в последние дни месяца будет +20°С или даже теплее. При этом дожди ожидаются на протяжении всего месяца почти что через день.

В мае зацветут яблони и вишни Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Что о мае говорили на Руси

На Руси в мае ожидали прихода настоящего тепла, а также первых гроз. Но всегда помнили про два выраженных периода похолодания. Первый совпадает с цветением черемухи, второй – чуть позже – с распусканием дубовых листьев. Сами деревья, конечно, на погоду не влияют, как раз наоборот: эти периоды холода стимулируют их рост и цветение. Кстати, не всегда эти условия четко выполняются, бывает, что на улице тепло, а черемуха уже вся в цвету.

Заморозки в мае тоже весьма вероятны, хотя редко бывают сильными. Случается, что и снег выпадет, но тут же растает. А вот без чего май не обходится, так это без комаров, правда активизируются кусаки уже к концу месяца.

Что касается погоды, то раньше люди подмечали взаимосвязь дождливого мая с хорошим урожаем и сухим сентябрем. Также считалось, что теплое начало месяца сулит холода в его конце.

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