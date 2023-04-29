Запечатлели на века: именем королевы лыж Галины Кулаковой названы улица, стадионы и музей

Легендарная лыжница награждена орденом Почета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Галина Кулакова – одна из самых титулованных лыжниц на планете. У нее столько спортивных наград, что все они смогли разместиться лишь в музее, который носит ее имя.

В копилке ее наград три высшие награды Олимпиады в Саппоро в 1972 году, 39 золотых медалей на чемпионатах мира и многие другие. Перечислять ее заслуги в лыжных гонках можно долго.

Галина Алексеевна все так же любит управлять автомобилем и живет спортом. Нет, речь, конечно же, не об участии в соревнованиях и гонках, а о развитии физкультуры и спорта, о его популяризации среди подрастающего поколения. В преддверии ее 81-го Дня рождения указом президента России Владимира Путина легендарная лыжница награждена орденом Почета.

Имя Галины Кулаковой – настоящий бренд. В честь нее названы различные объекты, о которых мы рассказали вам в нашем видео.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Редкие дожди и усиление ветра: синоптики сделали прогноз на длинные выходные в столице Удмуртии

Да будет шашлык: места для жарки мяса и вкусные рецепты от профессионалов и известных людей Ижевска

Люлли и Самки: нейросеть показала, как видит деревни Удмуртии с необычными названиями