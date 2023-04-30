Что изменится в Удмуртии с мая 2023 года: добавка к пенсии для некоторых пенсионеров, маркировка безалкогольных напитков и ужесточение правил поверки счетчиков газа

Главные изменения месяца, которые коснутся ижевчан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением третьего весеннего месяца жителей Удмуртии ожидает несколько важных изменений в социальной, правовой и финансовой сферах. «Комсомолка» традиционно рассказывает, что изменится на федеральном уровне, а что на местном.

Федеральные изменения, которые повлияют на жителей Удмуртии

Поверка счетчиков газа по новому ГОСТу

Счетчикам газа теперь будут уделять особое внимание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 мая в России вступит в силу новый ГОСТ, предусматривающий ужесточение правил поверки счетчиков газа. Газовая служба будет обследовать каждый счетчик на предмет наличия магнитных устройств, чтобы никто не пытался искажать показания. Если обнаружится попытка махинаций, на собственника составят акт, за которым последуют определенные санкции.

Прибавка к пенсии для тех, кому за 80

7 567,34 рубля к основной сумме пенсии в мае получат граждане, отпраздновавшие в этом году 80-летие. Индексация произойдет автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно.

Пенсия почтой

Пенсию сможет доставлять только почта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Право доставлять пенсию на дом получателям с 1 мая 2023 года будет иметь только Почта России, все альтернативные службы, занимавшиеся этим раньше, передадут ей своих клиентов. Таким образом, те, кому выплаты и раньше приносили домой, разницы даже не ощутят. А вот гражданам, получающим пенсию за своих пожилых родственников по доверенности, вероятно, придется оформить документы заново. Это можно сделать на портале Госуслуг или в МФЦ.

Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

С 15 мая планируется начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, к которым относятся соки, воды, газировки и квас. На упаковке – пока в добровольном порядке – производители начнут размещать средства идентификации, скорее всего – в виде Qr-кодов. Так собираются бороться с контрафактом.

Закрытие информации о снятии умерших с налогового учета

Поправка к закону о налоговой тайне, касающаяся умерших граждан, должна тоже вступить в силу в мае 2023-го – с 18 числа. Когда человек умирает, федеральная налоговая служба информирует банки о снятии его с налогового учета. Эти сведения и отнесут к налоговой тайне, чтобы никто не смог незаконно воспользоваться платежными средствами умершего.

Географическая точность в брендах

Пока маркировка безалкогольных напитков будет необязательной Фото: Евгения ГУСЕВА

Закон, запрещающий регистрировать бренды, если их названия вводят людей в заблуждение об изготовителе или месте производства, появится в России с 28 мая. Внимание будут обращать как на истинные название географических объектов, так и на созвучные слова.

Какие изменения произойдут в мае 2023-го в Ижевске

Сколько будет стоить проезд

Некоторое время назад ИжГЭТ и ИПОПАТ сообщили, что скидка в 1 рубль при оплате проезда картой с мая 2023-го пропадет, однако 27 апреля решение отменили https://www.izh.kp.ru/online/news/5245839/. Таким образом, проезд за наличку в столице Удмуртии пока остается 29 рублей, а по карте – 28 рублей.

В садиках станет больше мест для детей до года

В Ижевске появится больше мест в садиках для малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплектовать группы в детских садах Ижевска на следующий учебный год тоже начнут с 1 мая. При этом значительно – с 80 до 136 – увеличится количество групп для малышей в возрасте до 1 года https://www.izh.kp.ru/online/news/5244259/.

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