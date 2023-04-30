Гороскоп на неделю: с 1 по 7 мая Овны смогут разобраться в делах, а Девы – справиться с критикой

Будущее преподнесет вам необычный выбор Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Спокойствие и уверенность в результате помогут вам справиться даже с самыми тяжелыми испытаниями. Вы сможете исполнить все, что необходимо, и получить заслуженную награду.

Телец

Переживания от расставания с близким человеком будут преследовать вас на протяжении всей недели. Но не стоит отчаиваться. Рядом с вами есть те, кто всегда готов выслушать вас и помочь, даже когда кажется, что надежды нет.

Близнецы

Гармония в душе позволит вам создать вокруг вас мирную и спокойную обстановку. Можно смело браться за любую длительную задачу – у вас получится уложиться в срок.

Рак

Не спешите исполнять чужие желания, если на то нет важных причин. Вселенная советует занять выжидательную позицию и понаблюдать за тем, как меняется мир.

Лев

Не нужно бояться показывать себя и свои таланты. На этой неделе у вас появится возможность проявить себя в нестандартном амплуа. Рискните. Игра стоит свеч.

Дева

Ваша мудрость и умение ориентироваться в любой непонятной ситуации помогут вам справиться с критикой, направленной в ваш адрес. Что бы ни произошло, вы останетесь в выгодной позиции.

Весы

Происходящее вокруг вас заставит задуматься о правильности решений, которые вы приняли ранее. Но переобуваться уже поздно. Все, что вы можете сделать, – расслабиться и получать удовольствие.

Скорпион

Пришла пора задуматься о давно отложенных делах. На этой неделе наступает отличное время, чтобы делать крупные покупки или переезжать. Жизнь налаживается.

Стрелец

Не стоит взваливать на себя слишком много работы. Постарайтесь разделить свои обязанности с товарищами, чтобы все успеть.

Козерог

Нет причин выбирать между работой и личной жизнью. Лучше соблюдайте баланс. Когда вы найдете золотую середину, мир вокруг вас преобразится.

Водолей

На этой неделе вам доверят чужую тайну. Сохранить ее будет достаточно сложно, но у вас непременно получится. Заодно у вас получится избавиться от лишних людей в своей жизни.

Рыбы

Ссора с близким человеком может серьезно сказаться на вас. Помните, месть не выход. Ваша внутренняя сила поможет вам справиться с этой ситуацией и жить дальше.

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