Гороскоп на месяц: в мае Близнецам стоит поумерить амбиции, а Овнам – уделить время учебе

Гороскоп на май Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущий месяц.

Гороскоп Овен

Движение вперед позволит вам взобраться на Олимп и обрести славу.

Любовь. Надежды на светлое будущее будут оправданны. Готовьтесь к долгожданному предложению.

Семья и дети. Постарайтесь объединить ваших близких вокруг общей цели. Это необходимо, чтобы сохранить ослабевшие связи.

Деньги. Не бойтесь тратиться на то, что хотелось еще очень давно. Балуйте себя.

Здоровье. Все в порядке. Вам просто стоит больше двигаться, чтобы оставаться в хорошей форме.

Карьера. Предстоит немного поучиться. Это поспособствует вашему личностному росту.

Гороскоп Телец

Умеренность в жизни поможет вам справиться с проблемами здоровья.

Любовь. Страх потери будет мешать вам развиваться в сложившихся отношениях.

Семья и дети. Будьте готовы к тому, что вам придется отпустить кого-то из своей жизни.

Деньги. Вам придется постараться, чтобы не уйти в минус.

Здоровье. Старые болезни могут дать о себе знать с новой силой.

Карьера. Стабильная работа – ваш способ убежать от насущных проблем.

Гороскоп Близнецы

Идти на уступки придется. Но не нужно принижать собственное достоинство ради других. Сияйте.

Любовь. Любовные отношения могут обернуться крахом. Вы не сможете ничего сделать, чтобы предотвратить расставание.

Семья и дети. Общение с друзьями вдохновит вас на творчество.

Деньги. Финансовая удача будет присутствовать в вашей жизни, но не стоит пытаться добиться легких денег.

Здоровье. Не стоит рисковать своим здоровьем ради развлечений. Звезды советуют в этом месяце воздержаться от активного отдыха во избежание травм.

Карьера. Амбиции – это хорошо. Но не забывайте о деле. Только так можно добиться успеха.

Гороскоп Рак

Тишина и покой войдут в вашу жизнь. Мир подскажет вам правильный путь.

Любовь. Рвение сердца найти истинные чувства приведет вас к человеку, который готов принять вас таким, какой вы есть.

Семья и дети. Пришла пора показать свои зубы и начать бороться за свою независимость. Первый шаг самый трудный, но у вас получится его совершить.

Деньги. Не стоит тратить деньги на сиюминутные желания. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

Здоровье. Не стоит волноваться о физическом здоровье. Сейчас вам нужна хорошая психологическая разгрузка.

Карьера. Паутина излишних переживаний затягивает вас. Соберитесь, все проблемы в большинстве своем исходят из вашей неуверенности.

Гороскоп Лев

Добрые вести от старого друга заставят ваше сердце трепетать.

Любовь. Общение с любимым человеком вас сильно разочарует. Возьмите тайм-аут и попробуйте пожить хоть немного для себя.

Семья и дети. В быту для вас наконец-то настанет покой. Если и будут возникать конфликты и ссоры внутри семьи, они будут незначительны.

Деньги. В деньгах стоит поужаться. Вскоре вам может понадобиться приобрести что-то жизненно необходимое.

Здоровье. Энергия внутри вас поможет выстоять даже при сильном стрессе.

Карьера. Лучше всего задуматься о смене работы уже сейчас. Вам необходима новая обстановка.

Гороскоп Дева

Внутренняя сила и стать помогут вам устоять на ногах даже в самый трудный период жизни.

Любовь. В отношениях может возникнуть некоторое напряжение. Но это не повод для расставания. Дайте время себе и своему партнеру.

Семья и дети. Жизнь наладится, а вместе с ней вы почувствуете тепло близких людей.

Деньги. Не стоит беспокоиться о возможных тратах. Денег хватит, как минимум, на самое важное.

Здоровье. Все, что вам необходимо, чтобы поддержать свое здоровье, – хорошенько отдохнуть и расслабиться.

Карьера. Высока вероятность ощутить выгорание в этом месяце. Стоит больше времени уделять собственным хобби, чтобы не потерять себя.

Гороскоп Весы

Ваши мечты не имеют связи с реальностью. Вам нужно найти новый источник вдохновения.

Любовь. Азарт в отношениях поможет вам выйти на новый уровень в них. Но не стоит заигрываться.

Семья и дети. В общении с близкими людьми вы можете почувствовать себя ведомой марионеткой. Звезды советуют прислушаться к себе. Не поддавайтесь манипуляциям.

Деньги. Чтобы в вашей жизни денежная удача присутствовала постоянно, придется приложить немало усилий.

Здоровье. Стоит задуматься о своем ментальном здоровье. Хороший психолог поможет вам разрешить мучающие вас проблемы прошлого.

Карьера. Продвижение по карьерной лестнице не заставит себя ждать, но чтобы удержаться на новом месте, придется как следует постараться.

Гороскоп Скорпион

Очищение и обретение внутренней свободы пройдет через внутренние переживания.

Любовь. Чужое разбитое сердце еще аукнется вам. Ожидайте возмездия за подлость, которую вы могли совершить по отношению к близкому человеку.

Семья и дети. Преданность семье и друзьям не позволит вам остаться в одиночестве. Счастье лежит в ваших руках.

Деньги. Стоит задуматься о страховке и запасах на черный день. В экстремальной ситуации они вам пригодятся.

Здоровье. Стоит позаботиться о здоровье пищеварительного тракта. Не налегайте на вредную пищу, старый добрый гастрит и его обострение никто не отменял.

Карьера. В работе вы ощутите застой и скуку. Но это временный период, который стоит пережить. Не торопитесь менять сферу деятельности. Скоро все разрешится.

Гороскоп Стрелец

Судьба подготовит для вас нелегкий выбор. Доверьтесь своей интуиции и не упустите главное.

Любовь. Яркие и теплые моменты будут наполнять вашу жизнь весь месяц.

Семья и дети. Стоит обратить внимание на проблемы своих близких. Постарайтесь отнестись к ним с пониманием. Ваши советы нужны как никогда.

Деньги. В финансовом плане в вашу жизнь придет достаток. Хватит на все и даже немного больше.

Здоровье. В здоровом теле – здоровый дух. В этом месяце стоит уделить внимание кардионагрузкам.

Карьера. Вы будете пребывать в мире и гармонии с коллегами. Как никогда велика возможность повышения.

Гороскоп Козерог

Любовь и нежность войдут в вашу жизнь вместе с добродетелью, которую вы откроете в себе.

Любовь. Если не хотите, чтобы ваш любовный интерес увели у вас из под носа, проявляйте инициативу.

Семья и дети. Семейный быт наладится. У вас получится найти общий язык с новыми членами семьи.

Деньги. В тратах придется ужаться. Есть вероятность непредвиденных трат.

Здоровье. Ваше здоровье крепко как никогда. Самое время заняться активным отдыхом.

Карьера. Вы знаете, чего хотите на самом деле. Так почему бы вам не двигаться в этом направлении? Попробуйте. Смена обстановки вам не повредит.

Гороскоп Водолей

Не стоит надеяться в этом месяце на изменения в жизни. Сперва стоит разобраться с внутренними проблемами.

Любовь. Не стоит ждать новых отношений. Они могут обернуться не самым приятным расставанием. Но не унывайте! Вера в себя поможет вам встретить свою судьбу.

Семья и дети. Ваши друзья будут готовы подставить вам плечо и выслушать вас.

Деньги. Не стоит беспокоиться о расходах. Вы сможете найти дополнительный источник дохода.

Здоровье. Очень важно следить за здоровьем полости рта. Возможно, вам понадобится помощь зубного врача.

Карьера. Уделяйте щепетильное внимание мелочам. Тогда вам удастся по-новому засиять в вашей работе.

Гороскоп Рыбы

Светлое будущее откроет для вас свои двери.

Любовь. Тепло в вашем сердце позволит растопить самый крепкий лед.

Семья и дети. Надежная защита и поддержка ваших близких поможет вам устоять на ногах.

Деньги. Удача на вашей стороне. Стоит подумать о том, чтобы отложить немного средств на исполнение мечты.

Здоровье. В этом месяце вы склонны быть особенно мнительными. Но если вас что-то беспокоит, лучше провериться.

Карьера. У вас получится найти возможность улучшить свои навыки.

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