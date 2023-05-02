Последние новости Ижевска на утро 2 мая: победитель «Голоса Удмуртии» у Малахова, медали для участника СВО и неприятный запах в городе

Весна в городе Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 мая, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет ветреная погода, ожидается +24…+26°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.

Заслуженная победа

Снежана Широких Фото: Архив КП

Жительница Ижевска Снежана Широких, которая в 2022 году она стала одной из финалисток конкурса «Голос Удмуртии», а до этого участвовала в конкурсе «Песни нашей Победы», стала обладательницей Гран-при на XX Юбилейном российском фестивале «Золотой голос России». Поздравляем!

У Малахова

Фото: vk.com/avprozorov

Еще один участник конкурса «Голос Удмуртии» и его победитель Артемий Прозоров принял участие в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+). Отец Артемий рассказал о съемках и участии в шоу, которое выйдет в эфир 7 мая.

Неприятный запах

Почему в городе плохо пахнет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эти выходные запомнились многим горожанам не только хорошей погодой, но и… неприятным запахом. Одни ижевчане утверждали, что пахнет «свалкой», другие говорили, что запах похож на навозный, а кто-то даже учуял аммиачную составляющую.

Медаль «За отвагу»

Фото: Александр Бречалов

Один из участников СВО удостоился уже пятой по счету медали «За отвагу». Он и еще 32 бойца из специальных подразделений Росгвардии получили награды из рук главы Удмуртии.

Изменения мая

В мае нас ждут несколько важных изменений в социальной, правовой и финансовой сферах. «Комсомолка» традиционно рассказывает, что изменится на федеральном уровне, а что на местном.

ДТП с перевертышем

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 апреля на 41-м километре трассы «Ижевск-Воткинск» произошло ДТП. 28-летняя девушка не справилась с управлением и съехала в кювет – автомобиль опрокинулся.

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