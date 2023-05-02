Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало мая в Ижевске больше похоже в этом году на середину месяца. Неделя началась с жары под 25°С, и есть все основания полагать, что высокий температурный фон будет прослеживаться на протяжение всего мая. С другой стороны, судя по прогнозу на ближайшие дни, традиционное кратковременное похолодание все-таки ожидается, но оно, вероятно, будет меньше выражено, чем обычно.

А теперь подробнее о погоде на короткую неделю перед очередными майскими праздниками.

В среду, 3 мая, в Ижевске будет облачно, но тепло и без осадков. Днем, по данным Росгидрометцентра, температура воздуха составит около +24°С. По данным Яндекс.Погоды, будет прохладнее – до +20.. +22°С. Ночью вероятен небольшой дождь, столбик термометра опустится до +10 +14°С. В течение суток будет дуть южный ветер, к вечеру его скорость снизится с 3 до 1 м/с.

В четверг, 4 мая, в столице Удмуртии снова будет пасмурно, пройдет дождь. Днем ожидается около +23°С , по данным Росгидрометцентра, или +19.. +22°С, по данным Яндекса, который, кстати, никаких осадков не прогнозирует. Ночью – до +9.. +15°С, дождь, вероятно, продолжится. Ветер днем будет юго-западным со скоростью около 4 м/с, а ночью изменится на северо-западный и утихнет до 1 м/с.

В пятницу, 5 мая, по данным Росгидрометцентра, снова дожди и до +20°С, по данным Яндекса, – сухо и до +19°С. Ночью осадков не ожидается, а столбик термометра опустится до +8°.. +13С. Яндекс, как обычно, обещает более теплую ночь, а Росгидрометцентр – более прохладную. В течение суток будет дуть слабый северный ветер, к ночи он несколько усилится.

В субботу, 6 мая, Росгидрометцентр прогнозирует до +20°С и сплошную облачность. Дождей снова не предвидится. Яндекс обещает похолодание до +17°С. Ночью ожидается около +11°С. Ветер в начале суток будет северо-восточным со скоростью 2 м/с, а к вечеру поменяется на юго-западный со скоростью 4 м/с.

В воскресенье, 7 мая, синоптики Росгидрометцентра обещают в Ижевске переменую облачность, погоду без осадков и температуру до +19°С днем и до +7°С ночью. По данным Яндекс.Погоды, днем будет всего +11°С, а ночью – до +6°С. Западный ветер скоростью около 6 м/с в течение суток изменится на очень слабый северо-западный.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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