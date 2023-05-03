Главные новости Ижевска на утро 3 мая: выпавшие из окон женщина и ребенок, обнаруженный в Каме боеприпас и планируемый снос стационара Механзавода

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 3 мая. День обещает быть пасмурным, но сравнительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Боеприпас обнаружили на Каме
В Сарапуле на берегу реки Кама местный житель обнаружил артиллерийский снаряд. На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые вывезли боеприпас на специальные полигон и уничтожили его.
Фото: Росгвардия по Удмуртии
Двухлетний ребенок выпал из окна
В минувшие выходные из окна пятого этажа в Удмуртии выпал двухлетний малыш. К несчастью, ребенок погиб.
Мама малыша была дома
Фото: Диля Ахмадишина
Снос стационара
Жители Ижевска заметили, что здание стационара Механического завода на перекрестке проезда Орджоникидзе и Карлутской набережной начали сносить. О планах на участок в администрации города «Комсомолке» не рассказали, но зато поделились возможными вариантами застройки.
Фото: читатель «КП» Дмитрий
Магазин оштрафуют за спам
До 500 тысяч рублей может выплатить сеть магазинов «Спортмастер» за спам в сообщениях. Житель Удмуртии начал получать сообщения с рассылкой, на которую не подписывался. В организации на его просьбы отписаться никак не отреагировали и он решил разобраться с этой ситуацией по-другому.
Заявитель не подписывался на рассылку магазина
Фото: Архив КП
Смерть женщины при падении из окна
В Ижевске из окна многоэтажки на улице Репина выпала женщина. На место происшествия были вызваны экстренные службы. О трагедии сообщили очевидцы.
Фото: @zlou18
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