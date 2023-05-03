Главные новости Ижевска на утро 3 мая: выпавшие из окон женщина и ребенок, обнаруженный в Каме боеприпас и планируемый снос стационара Механзавода

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 3 мая. День обещает быть пасмурным, но сравнительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Боеприпас обнаружили на Каме

В Сарапуле на берегу реки Кама местный житель обнаружил артиллерийский снаряд. На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые вывезли боеприпас на специальные полигон и уничтожили его.

Фото: Росгвардия по Удмуртии

Двухлетний ребенок выпал из окна

В минувшие выходные из окна пятого этажа в Удмуртии выпал двухлетний малыш. К несчастью, ребенок погиб.

Мама малыша была дома Фото: Диля Ахмадишина

Снос стационара

Жители Ижевска заметили, что здание стационара Механического завода на перекрестке проезда Орджоникидзе и Карлутской набережной начали сносить. О планах на участок в администрации города «Комсомолке» не рассказали, но зато поделились возможными вариантами застройки.

Фото: читатель «КП» Дмитрий

Магазин оштрафуют за спам

До 500 тысяч рублей может выплатить сеть магазинов «Спортмастер» за спам в сообщениях. Житель Удмуртии начал получать сообщения с рассылкой, на которую не подписывался. В организации на его просьбы отписаться никак не отреагировали и он решил разобраться с этой ситуацией по-другому.

Заявитель не подписывался на рассылку магазина Фото: Архив КП

Смерть женщины при падении из окна

В Ижевске из окна многоэтажки на улице Репина выпала женщина. На место происшествия были вызваны экстренные службы. О трагедии сообщили очевидцы.

Фото: @zlou18

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