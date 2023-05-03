Весна, дача, май: ярмарка «ЯСНО!» прошла на ипподроме в Ижевске

Весенняя ярмарка прошла в Ижевске. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Яркий праздник весны и вкусной фермерской еды прошел в столице Удмуртии 29 апреля. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и газета «ЯСНО!» организовали весенний дачный фестиваль, который прошел на территории ипподрома. «Комсомолка» расскажет и покажет, как это было.

Творческие коллективы выступили на главной сцене мероприятия. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Ярмарка открылась в 9 часов утра с работы веселых аниматоров, которые устроили для детей увлекательное шоу. Весело было всем! А пока детишки развлекались, их родители могли спокойно прогуляться по торговым рядам.

«Этот момент нам с мужем особенно понравился! Не торопясь и не оглядываясь бесконечно, чтобы проконтролировать, что там делают наши непоседы, мы с мужем приобрели саженцы на дачу и продукты. Спасибо организаторам, что все предусмотрели», – поделилась впечатлениями ижевчанка Елизавета.

Детей развлекали аниматоры в костюмах любимых героев. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Торговые ряды ярмарки поделили на две зоны. В первой гости-садоводы могли приобрести саженцы яблонь, рассаду перцев, томатов и много другого. А цветы – это вообще отдельная и очень красивая история!

На ярмарке можно было приобрести растения для дома и сада. Фото: Анна Давыдова

Сладкие и вкусные орешки в йогурте не могли не порадовать посетителей ярмарки. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Во второй торговой зоне гостей ярмарки ждал продуктовый рай. Вкусная выпечка, нежные сладости на любой вкус: от традиционного татарского чак-чака, до вкуснейших орешков в сладком йогурте. На ярмарке любой желающий мог попробовать свежие продукты и лакомства от лучших фермеров Удмуртии. Свежий и ароматный хлеб, мед, собранный с местных пасек. Это невероятно вкусно!

Для любителей послаще был чак-чак ручной работы. Фото: Анна Давыдова

Захотелось чего-то мясного? Пожалуйста! Здесь можно было найти сочные шашлычки, купаты, колбаски от местных фермеров, мясные деликатесы и полуфабрикаты, не остались забытыми и любители рыбки – аромат копчений и солений так и манил к прилавкам. А всех ценителей сыров порадовало многообразие продукции от фермеров Удмуртии.

На ярмарке представили большой выбор мясных деликатесов. Фото: Анна Давыдова

Яркие цветы уже после праздника жители Ижевска посадят на даче. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

А попробовать свежие перепечки или табани, которые приготовили прямо при тебе? Еще горячие, сочные. Особенно вкусны они на свежем воздухе.

«Попробовали пельмешки вкусные, мед, сыры – все очень интересно. Ярмарка очень праздничная», – поделились впечатлениями о ярмарке жители Ижевска.

Свежие перепечи радовали гостей фестиваля. Фото: Анна Давыдова

Участники фестиваля приехали на мероприятие не с пустыми руками. Все желающие могли приобрести не только вкусные продукты, но и украшения, игрушки и даже национальные костюмы ручной работы. А если кому-то хотелось сделать подарок для близкого человека своими руками, то он мог принять участие в мастер-классе по созданию браслета с национальным орнаментом.

Интересный факт: подобным рисунком в старину удмуртские невесты украшали подол своего платья. На счастье!

В качестве подарка для любимых можно было купить национальную одежду ручной работы. Фото: Анна Давыдова

Или милые сувениры. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

На фестивале было и много активностей. Гости мероприятия могли пострелять в тире, попрыгать через скакалку или же вместе со своими детками посмотреть яркое шоу с любимыми мультперсонажами.

Участники фестиваля могли попробовать себя в стрельбе из лука. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Или послушать любимую музыку в исполнении творческих коллективов. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

А дети играли с любимыми героями мультфильмов. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Особым подарком для посетителей мероприятия стали показательные выступления учеников школы верховой езды. Ребята показали чудеса гибкости и ловкости во время выезда.

После выступления любой желающий мог пообщаться с лошадьми и узнать у тренеров и волонтеров секреты и особенности ухода за этими величественными животными. Кстати, в перерывах между заездами и выступлениями можно было покататься на лошадях.

«Мы с дочкой впервые катались на лошадях, и сначала было даже страшно подходить к ним. Нам дали время познакомиться с лошадкой Жасмин, погладить ее, и только потом мы по очереди проехались по кругу. Это было чудесно! Уходили от этих красивых животных в полном восторге! А еще нам рассказали, что те самые яблоки на рысаках бывают только при правильном за ними уходе», – рассказала Наталия.

Зрителей покорило выступление юных наездников. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Спортсмены показали чудеса гибкости и ловкости сидя в седле. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Особое внимание во время показательного выступления было посвящено конкуру. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР

Какое же мероприятие без розыгрышей ценных призов? На весеннем фестивале-ярмарке разыгрывали сразу два очень полезных приза для любого огородника: парник от партнеров ярмарки «ЯСНО!» «Тепличной службы» и мотокультиватор от магазинов «СеверИнструмент».

Одной из победительниц стала наша читательница Надежда Никитина, она выиграла парник с УФ-защитой.

«Я была очень удивлена, не верила, что выиграю. Большое спасибо за такой полезный подарок, посажу туда перцы, буду ждать урожай», – рассказала победительница конкурса.

Второй приз – мотокультиватор – в результате розыгрыша получила Наталья Сутовская.

Партнеры ярмарки представили большое количество товаров для сада и огорода, а также вкусные и полезные продукты.

Генеральный партнер ярмарки:

«Путь Ильича» – молочная продукция только из натурального сырья. Собственная молочно-товарная ферма, и никаких загустителей, консервантов и прочих добавок. Покупайте молочную продукцию «Путь Ильича» в магазинах:

- «Домашний гастроном»;

- «Перекресток»;

- «Лента»;

- «Пятерочка»;

- на всех экорынках Ижевска!

Партнеры ярмарки «ЯСНО!» на весеннем фестивале:

Scandy Park (Сканди Парк) – подарите ребенку самый настоящий и волшебный праздник вместе со Scandy Park!

KINPLAST (Кинпласт) – один из ведущих производителей поликарбоната и листовых пластиков на российском рынке.

Мягкие окна «Фабрикамо» – собственное производство мягких окон в Ижевске.

Ижевский завод «РАДИАН» – лейки, бочки и другие пластмассовые изделия для дома и сада.

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Реклама. ИП Люкин М.П. ИНН 182103490072. Подробная информация об организаторе, количестве призов, порядке их получения и правилах участия в розыгрыше размещена в группе газеты «ЯСНО!» ВКонтакте – vk.com/gazetayasno

На дачной ярмарке от газеты «ЯСНО!» и Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики каждый смог найти себе что-то по душе, начиная с ярких цветов и заканчивая вкусным шашлыком и перепечами. Подробный фотоотчет ищите в группе газеты «ЯСНО!» ВКонтакте: vk.com/gazetayasno.