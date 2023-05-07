Гороскоп на неделю: с 8 по 14 мая Девы добьются желаемого внимания, а Козероги – духовного очищения

Что-то тайное станет явным
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю
Овен
Ожидайте интересных новостей от старых друзей. Вполне вероятно, что в скором времени вам предстоит важная встреча. Звезды советуют подготовиться к ней со всей ответственностью.
Телец
Невезение или счастье? Вам будет казаться, что все катится в тартарары, но поверьте, это не так. Вселенная не даст вам потерять ориентир или упасть в пропасть. Просто почувствуйте биение ее сердца.
Близнецы
Тяжесть на душе от разлуки с любимым человеком быстро пройдет. На этой неделе вас ждет множество судьбоносных встреч. Постарайтесь не пропустить их.
Рак
Двигаясь к цели, вы вновь окажетесь в тупике. Мир подсказывает вам избегать серьезных решений. Близкие люди помогут вам не потерять себя.
Лев
Стремление доказать всем свою силу может сбить вас с правильного пути. Прислушайтесь к себе. Ваше сердце напомнит вам о самом важном для вас – семье.
Дева
У вас получится добиться желаемого внимания. Но будьте осторожны. Всегда найдутся люди, которые могут попытаться воспользоваться вами в своих целях.
Весы
Удача благоволит вам. Но не стоит тратить ее по пустякам. Сосредоточьтесь на действительно серьезных задачах.
Скорпион
Вам может показаться, что мир вокруг вас – это иллюзия. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу. Возможно, рядом с вами есть хитрый манипулятор? Пришла пора избавиться от лишних людей в вашей жизни.
Стрелец
Фортуна будет с вами. Справиться с трудностями будет куда проще, если делать это с друзьями. А маленькое путешествие в конце недели поможет расслабиться.
Козерог
Вселенная подпустит вас как никогда ближе к себе. Используйте этот шанс с великим почтением. Пришла пора очиститься от негатива.
Водолей
Мечты и надежды воплотятся в реальность, едва вы сможете переосмыслить и отпустить прошлое. Случайно купленная игрушка, желаемая в детстве, откроет вам путь к счастью.
Рыбы
Финансовые дела пойдут в гору. Удача не покинет вас в течение недели. Возможно, появится возможность дополнительного заработка.
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