Гороскоп на неделю: с 8 по 14 мая Девы добьются желаемого внимания, а Козероги – духовного очищения

Что-то тайное станет явным Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Ожидайте интересных новостей от старых друзей. Вполне вероятно, что в скором времени вам предстоит важная встреча. Звезды советуют подготовиться к ней со всей ответственностью.

Телец

Невезение или счастье? Вам будет казаться, что все катится в тартарары, но поверьте, это не так. Вселенная не даст вам потерять ориентир или упасть в пропасть. Просто почувствуйте биение ее сердца.

Близнецы

Тяжесть на душе от разлуки с любимым человеком быстро пройдет. На этой неделе вас ждет множество судьбоносных встреч. Постарайтесь не пропустить их.

Рак

Двигаясь к цели, вы вновь окажетесь в тупике. Мир подсказывает вам избегать серьезных решений. Близкие люди помогут вам не потерять себя.

Лев

Стремление доказать всем свою силу может сбить вас с правильного пути. Прислушайтесь к себе. Ваше сердце напомнит вам о самом важном для вас – семье.

Дева

У вас получится добиться желаемого внимания. Но будьте осторожны. Всегда найдутся люди, которые могут попытаться воспользоваться вами в своих целях.

Весы

Удача благоволит вам. Но не стоит тратить ее по пустякам. Сосредоточьтесь на действительно серьезных задачах.

Скорпион

Вам может показаться, что мир вокруг вас – это иллюзия. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу. Возможно, рядом с вами есть хитрый манипулятор? Пришла пора избавиться от лишних людей в вашей жизни.

Стрелец

Фортуна будет с вами. Справиться с трудностями будет куда проще, если делать это с друзьями. А маленькое путешествие в конце недели поможет расслабиться.

Козерог

Вселенная подпустит вас как никогда ближе к себе. Используйте этот шанс с великим почтением. Пришла пора очиститься от негатива.

Водолей

Мечты и надежды воплотятся в реальность, едва вы сможете переосмыслить и отпустить прошлое. Случайно купленная игрушка, желаемая в детстве, откроет вам путь к счастью.

Рыбы

Финансовые дела пойдут в гору. Удача не покинет вас в течение недели. Возможно, появится возможность дополнительного заработка.

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