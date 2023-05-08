Нежная яблоня и черемуха, принесшая прохладу: запечатлели в моменте весеннюю красоту столицы Удмуртии

Собрали для вас 10 фото Ижевска, пропитанных весенним теплом
Фото: Мария Бакланова
Теплый апрель принес с собой и раннее цветение растений. В соцсетях люди удивляются рано распустившимся яблоням, да и одуванчики своим пестрым ковром уже распускаются на обочинах дорог. «Комсомолка» поймала момент цветения столицы родникового края и готова поделиться с вами яркими фото Ижевска.
Пестрый ковер одуванчиков не заставил себя ждать и появился вместе с первыми лучами весеннего тепла.
Фото: Мария Бакланова
Тюльпаны тоже довольно быстро проснулись, ощутив весеннее тепло.
Фото: Мария Бакланова
Домики для скворцов ждут своих жильцов.
Фото: Мария Бакланова
Тепло нынешней весной было аномальным, но уже в воскресенье температура резко упала. И это вполне ожидаемо – начала цвести черемуха. На Руси издревле была примета: «Когда цветет черемуха, тогда и холода наступят». Все от того, что этому растению нужны прохладные ночи и дни для завязи плодов. Потому когда температура становится комфортной для него, растение распускается.
Черемуха распустилась особенно пышным цветом в этом году.
Фото: Мария Бакланова
Деревья стоят белее белого
Фото: Мария Бакланова
К слову, вслед за черемухой в этом году поспешила нежная вишня.
Около небольших частных домов можно увидеть небольшие соцветия.
Фото: Мария Бакланова
А вместе с вишней распустилась и яблоня. А ведь обычно она начинает пышно цвести в середине мая.
Под сенью этого дерева так приятно отдохнуть
Фото: Мария Бакланова
Кроме деревьев распустились кусты крыжовника, давая тень и укрытие для мелких пташек. К слову, они обычно зацветают во второй половине мая.
Цветы крыжовника дарят городу мягкий медвяный аромат
Фото: Мария Бакланова
Воробьи активно находят укрытие в ветвях колючих кустарников.
Фото: Мария Бакланова
Интересно, что, по народным приметам, раннее цветение весной предвещало холодное и дождливое лето. Однако синоптики обещают аномально теплое и даже засушливое лето и природные катаклизмы в придачу.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города
Мемориальный комплекс на Нагорном кладбище отреставрировали в Ижевске
Центральные дороги перекроют в Ижевске 7 и 8 мая