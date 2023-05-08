Нежная яблоня и черемуха, принесшая прохладу: запечатлели в моменте весеннюю красоту столицы Удмуртии

Собрали для вас 10 фото Ижевска, пропитанных весенним теплом Фото: Мария Бакланова

Теплый апрель принес с собой и раннее цветение растений. В соцсетях люди удивляются рано распустившимся яблоням, да и одуванчики своим пестрым ковром уже распускаются на обочинах дорог. «Комсомолка» поймала момент цветения столицы родникового края и готова поделиться с вами яркими фото Ижевска.

Пестрый ковер одуванчиков не заставил себя ждать и появился вместе с первыми лучами весеннего тепла. Фото: Мария Бакланова

Тюльпаны тоже довольно быстро проснулись, ощутив весеннее тепло. Фото: Мария Бакланова

Домики для скворцов ждут своих жильцов. Фото: Мария Бакланова

Тепло нынешней весной было аномальным, но уже в воскресенье температура резко упала. И это вполне ожидаемо – начала цвести черемуха. На Руси издревле была примета: «Когда цветет черемуха, тогда и холода наступят». Все от того, что этому растению нужны прохладные ночи и дни для завязи плодов. Потому когда температура становится комфортной для него, растение распускается.

Черемуха распустилась особенно пышным цветом в этом году. Фото: Мария Бакланова

Деревья стоят белее белого Фото: Мария Бакланова

К слову, вслед за черемухой в этом году поспешила нежная вишня.

Около небольших частных домов можно увидеть небольшие соцветия. Фото: Мария Бакланова

А вместе с вишней распустилась и яблоня. А ведь обычно она начинает пышно цвести в середине мая.

Под сенью этого дерева так приятно отдохнуть Фото: Мария Бакланова

Кроме деревьев распустились кусты крыжовника, давая тень и укрытие для мелких пташек. К слову, они обычно зацветают во второй половине мая.

Цветы крыжовника дарят городу мягкий медвяный аромат Фото: Мария Бакланова

Воробьи активно находят укрытие в ветвях колючих кустарников. Фото: Мария Бакланова

Интересно, что, по народным приметам, раннее цветение весной предвещало холодное и дождливое лето. Однако синоптики обещают аномально теплое и даже засушливое лето и природные катаклизмы в придачу.

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