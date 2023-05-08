Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 мая 2023 7:30

Нежная яблоня и черемуха, принесшая прохладу: запечатлели в моменте весеннюю красоту столицы Удмуртии

В Ижевске можно наблюдать весеннее цветение
Дана Солнцева
Собрали для вас 10 фото Ижевска, пропитанных весенним теплом

Собрали для вас 10 фото Ижевска, пропитанных весенним теплом

Фото: Мария Бакланова

Теплый апрель принес с собой и раннее цветение растений. В соцсетях люди удивляются рано распустившимся яблоням, да и одуванчики своим пестрым ковром уже распускаются на обочинах дорог. «Комсомолка» поймала момент цветения столицы родникового края и готова поделиться с вами яркими фото Ижевска.

Пестрый ковер одуванчиков не заставил себя ждать и появился вместе с первыми лучами весеннего тепла.

Пестрый ковер одуванчиков не заставил себя ждать и появился вместе с первыми лучами весеннего тепла.

Фото: Мария Бакланова

Тюльпаны тоже довольно быстро проснулись, ощутив весеннее тепло.

Тюльпаны тоже довольно быстро проснулись, ощутив весеннее тепло.

Фото: Мария Бакланова

Домики для скворцов ждут своих жильцов.

Домики для скворцов ждут своих жильцов.

Фото: Мария Бакланова

Тепло нынешней весной было аномальным, но уже в воскресенье температура резко упала. И это вполне ожидаемо – начала цвести черемуха. На Руси издревле была примета: «Когда цветет черемуха, тогда и холода наступят». Все от того, что этому растению нужны прохладные ночи и дни для завязи плодов. Потому когда температура становится комфортной для него, растение распускается.

Черемуха распустилась особенно пышным цветом в этом году.

Черемуха распустилась особенно пышным цветом в этом году.

Фото: Мария Бакланова

Деревья стоят белее белого

Деревья стоят белее белого

Фото: Мария Бакланова

К слову, вслед за черемухой в этом году поспешила нежная вишня.

Около небольших частных домов можно увидеть небольшие соцветия.

Около небольших частных домов можно увидеть небольшие соцветия.

Фото: Мария Бакланова

А вместе с вишней распустилась и яблоня. А ведь обычно она начинает пышно цвести в середине мая.

Под сенью этого дерева так приятно отдохнуть

Под сенью этого дерева так приятно отдохнуть

Фото: Мария Бакланова

Кроме деревьев распустились кусты крыжовника, давая тень и укрытие для мелких пташек. К слову, они обычно зацветают во второй половине мая.

Цветы крыжовника дарят городу мягкий медвяный аромат

Цветы крыжовника дарят городу мягкий медвяный аромат

Фото: Мария Бакланова

Воробьи активно находят укрытие в ветвях колючих кустарников.

Воробьи активно находят укрытие в ветвях колючих кустарников.

Фото: Мария Бакланова

Интересно, что, по народным приметам, раннее цветение весной предвещало холодное и дождливое лето. Однако синоптики обещают аномально теплое и даже засушливое лето и природные катаклизмы в придачу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города

Мемориальный комплекс на Нагорном кладбище отреставрировали в Ижевске

Центральные дороги перекроют в Ижевске 7 и 8 мая

Весна в городеНеобычная Россия: Природа в городе