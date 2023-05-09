Спас тысячи жизней: как работал в Ижевске трамвайный госпитальный маршрут

История одного маршрута Фото: Архив КП

В годы Великой Отечественной войны тысячи раненых солдат попадали в Ижевск, где работали 20 эвакогоспиталей. Чтобы быстро перевозить бойцов, зачастую находящихся на грани жизни и смерти, было найдено неожиданное решение – трамвай. Госпитальный трамвай №2.

Раньше это был самый обыкновенный трамвай, но для нужд медпомощи его пришлось переделать. Например, в вагонах расширили дверные проемы, чтобы раненых можно было заносить на носилках.

Маршрут пролегал от улицы Промышленной до улицы Кирова через Центр города. Солдат с самыми тяжелыми ранениями транспортировали до Казанского вокзала, откуда затем отправляли в ближайшие головные госпитали.

За военные годы госпитальные трамваи сделали не поддающееся счету число рейсов. Вагоны постоянно ходили перегруженными, постепенно они начали выходить из строя. Разрушаться стали даже сами рельсы! Поэтому после войны последовал серьезный ремонт как вагонов, так и путей.

Затем маршрут расширили, появился отрезок пути от улицы Карла Маркса до завода «Редуктор». Современный трамвай продолжает курсировать в том же направлении и выезжает, кстати, по-прежнему с остановки на улице Промышленной.

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