Главные новости Ижевска на утро 10 мая: празднование Дня Победы и введение режима повышенной готовности из-за птичьего гриппа

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 10 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Возложение цветов к Вечному огню
9 мая в Ижевске прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню, которое посетили ветераны, глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель регионального правительства Ярослав Семенов, а также другие представители республиканских властей.
Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Парад Победы
В 10:00 гости и жители столицы Удмуртии отправились в Центр города, чтобы своими глазами увидеть шествие Парада Победы. В этом году в нем приняли участие более 2 тысяч человек. Делимся фотографиями, а также видеозаписью с мероприятия.
Мероприятие также посетили ветераны
Фото: Мария Бакланова
Подготовка к параду длилась несколько месяцев
Фото: Мария Бакланова
«Эстафета Мира»
В Ижевске прошла уже 74 по счету легкоатлетическая «Эстафета Мира», которую ежегодно проводят в честь праздника Великой Победы. В забеге приняли участие более тысячи человек! Почтить память героев смогли не только спортсмены-профессионалы, но и все желающие.
Всего состоялось 4 старта. Фото: Дана Солнцева
Введение режима повышенной готовности
Зараженных вирусом гриппа птиц обнаружили в Ижевске. Из-за этого в городе обозначили карантинную область, в которую попали две деревни и два района столицы Удмуртии.
Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»
Строительство моста
В Селтинском районе Удмуртии закончилось строительство деревянного моста на высоте трех метров. Тропа расположилась в парке «Дикий». На его возведение потратили 4 года.
Протяженность маршрута составляет 500 метров. Фото: vk.com/odnolkoa
Ожидание заморозков
Жителей Ижевска предупредили о похолодании – с 11 по 13 мая в городе ожидаются заморозки. По ночам температура воздуха может опуститься до -5°С.
Ранее в Удмуртии ожидалось потепление
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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