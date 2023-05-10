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Общество10 мая 2023 3:30

Главные новости Ижевска на утро 10 мая: празднование Дня Победы и введение режима повышенной готовности из-за птичьего гриппа

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 10 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Возложение цветов к Вечному огню

9 мая в Ижевске прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню, которое посетили ветераны, глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель регионального правительства Ярослав Семенов, а также другие представители республиканских властей.

Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске

Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

Парад Победы

В 10:00 гости и жители столицы Удмуртии отправились в Центр города, чтобы своими глазами увидеть шествие Парада Победы. В этом году в нем приняли участие более 2 тысяч человек. Делимся фотографиями, а также видеозаписью с мероприятия.

Мероприятие также посетили ветераны

Мероприятие также посетили ветераны

Фото: Мария Бакланова

Подготовка к параду длилась несколько месяцев

Подготовка к параду длилась несколько месяцев

Фото: Мария Бакланова

«Эстафета Мира»

В Ижевске прошла уже 74 по счету легкоатлетическая «Эстафета Мира», которую ежегодно проводят в честь праздника Великой Победы. В забеге приняли участие более тысячи человек! Почтить память героев смогли не только спортсмены-профессионалы, но и все желающие.

Всего состоялось 4 старта. Фото: Дана Солнцева

Всего состоялось 4 старта. Фото: Дана Солнцева

Введение режима повышенной готовности

Зараженных вирусом гриппа птиц обнаружили в Ижевске. Из-за этого в городе обозначили карантинную область, в которую попали две деревни и два района столицы Удмуртии.

Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Строительство моста

В Селтинском районе Удмуртии закончилось строительство деревянного моста на высоте трех метров. Тропа расположилась в парке «Дикий». На его возведение потратили 4 года.

Протяженность маршрута составляет 500 метров. Фото: vk.com/odnolkoa

Протяженность маршрута составляет 500 метров. Фото: vk.com/odnolkoa

Ожидание заморозков

Жителей Ижевска предупредили о похолодании – с 11 по 13 мая в городе ожидаются заморозки. По ночам температура воздуха может опуститься до -5°С.

Ранее в Удмуртии ожидалось потепление

Ранее в Удмуртии ожидалось потепление

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!