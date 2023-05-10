Температура повысится, солнце уйдет: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 5 дней

Какая погода будет в Ижевске 10-14 мая 2023 года Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Ижевск постепенно возвращается тепло. Короткая рабочая неделя будет солнечной, а в выходные набегут облака, но температурный фон повысится. Дождей по-прежнему будет мало или не будет вообще. При этом с 11 по 13 мая ожидаются ночные заморозки до 0... -5°С.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в среду, 10 мая, будет около +17°С днем, а ночью – до +5°С.

11 мая, в четверг, в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Днем, по данным всех сервисов погоды, ожидается около +16.°С, ночью Росгидрометцентр обещает не выше +3°С, а Яндекс.Погода – до +11°С. В течение суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 м/с.

В пятницу, 12 мая, по данным Росгидрометцентра, ожидается облачная погода, небольшой дождь и до +17°С, по данным Яндекса, – до +18°С. Ночь будет сухая, столбик термометра опустится до +4°С. Впрочем, Яндекс обещает до +7.. +13°С. Северо-восточный ветер изменится на юго-западный и снизит скорость с 4 до 2 м/с.

В субботу, 13 мая, Росгидрометцентр прогнозирует пасмурную погоду и до +17°С. Яндекс обещает на 1 градус теплее. Ночью, по данным разных сервисов, ожидается от +7°С до +14°С. В течение суток северо-западный ветер сменится на северо-восточный, его скорость будет оставаться в пределах 2 м/с.

В воскресенье, 14 мая, синоптики Росгидрометцентра обещают в Ижевске потепление до +18°С днем, тогда как Яндекс прогнозирует неожиданное похолодание до +14°С, будет облачно. Ночью – 6-11°С. С утра подует северо-восточной ветер, к ночи он изменится на северный, его скорость будет составлять 2-3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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