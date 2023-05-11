Главные новости Ижевска на утро 11 мая: подробности пожара и высокопатогенный птичий грипп

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 11 мая. Чтобы оставаться в курсе последних событий, предлагаем вспомнить, что произошло в городе и республике за минувшие сутки.

Страшная трагедия

В поселке Игра 9 мая загорелся жилой дом. Погибли 2 ребенка – девочка 2021 г.р. и мальчик 2019 г.р. В тушении огня принимали участие не только пожарные, но и все, кто находился рядом. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Рассказали о подробностях происшествия.

Птичий грипп

Из-за распространения высокопатогенного птичьего гриппа в Глазовском районе Удмуртии уничтожат более 16 тысяч птиц. На данный момент от инфекции погибло более сотни чаек. В Ижевске и Завьяловском районе продолжаются подворовые обходы.

Срок за комментарий

42-летнего жителя Ижевска осудили за размещение гневных комментариев на своей странице в ВК. Он призывал к насилию по признаку отношения к религии, унижал достоинство людей и возбуждал вражду и ненависть по отношению к ним.

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