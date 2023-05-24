С 1 июня в Ижевске открывается детский летний лагерь ZSKILLS

Уже через 2 недели у школьников начнутся долгожданные каникулы! Вы еще не придумали, как ребенок проведет лето? Ребят с 8 до 15 лет мы приглашаем в летний городской лагерь ZSKILLS, где дети и подростки прокачают самые востребованные современные навыки.

Сгенерировать красивую картинку в нейросети? Легко! Вести свой блог или качественно монтировать видеоролики? Говорить красиво и уверенно? В лагере ZSKILLS всему научат!

Что такое лагерь ZSKILLS?

Это лето с командой радио «Адам»! Ведущие помогут ребятам раскрыться, стать увереннее в себе и научиться справляться с волнением. Каждый из участников лагеря попробует себя в роли радиоведущего, редактора и программного директора. А в конце смены ребята создадут свой собственный интернет-радиоэфир.

Опыт ведения блогов. Какой школьник не мечтает стать блогером? В ZSKILLS ребята будут работать в соцсетях и нейросетях, снимать фото, видео и редактировать их. В этом им помогут опытные SMM-специалисты с аудиторией более 150 тысяч человек.

Опыт публичных выступлений. В программе лагеря - занятия по ораторскому искусству и актерскому мастерству. На занятиях ребята повысят креативность, раскроют творческий потенциал.

Уроки вокала. В ZSKILLS детей ждут самые зажигательные уроки вокала от руководителя лагеря – певицы и тренера по вокалу, финалистки и члена жюри проекта «X-Фактор Беларусь» Анеты Капба. Яркая, харизматичная и талантливая Анета является наставником в таких масштабных проектах как «Голос Удмуртии» и «Истории нашей Победы», и нашим ребятам она не только даст нужные знания и навыки,но и поможет поверить в свою мечту. А в конце всех смен состоится большой гала-концерт!

Дружба, игры и веселье! В лагере ZSKILLS ребята весело, познавательно и интересно проведут время. Экскурсии, игры на свежем воздухе и бадминтон, танцы, а еще - самый настоящий поход со скаутской организацией «Лесные коты».

Так увлекательно проходили дни в лагере Zskills в 2022 году. Фото: архив редакции

Так увлекательно проходили дни в лагере Zskills в 2022 году. Фото: архив редакции

Так увлекательно проходили дни в лагере Zskills в 2022 году. Фото: архив редакции

Смены с июня по август

Каждая лагерная смена длится 10 рабочих дней, с 9 до 18.00. За это время ребята успеют как следует отдохнуть и повеселиться. Первая смена начнется уже вот-вот – 1 июня.

Расписание смен лагеря ZSKILLS. Вы легко сможете выбрать подходящую для вас:

1 - 15 июня

19 - 30 июня

3 - 14 июля

17 - 28 июля

31 июля - 11 августа

14 - 25 августа

Успейте забронировать место, ведь до 31 мая действует специальная цена за смену – 21 900 рублей (вместо 23 900 руб.). В стоимость включены игры, развлечения, занятия и трехразовое питание (завтрак, обед и полдник). По итогам прохождения курса каждый ребенок получит именной сертификат с перечислением всех пройденных дисциплин.

Где находится лагерь?

Летний лагерь ZSKILLS будет проводиться в здании офиса медиахолдинга Centre digital & media по адресу ул. Авангардная,4 б. Рядом с нами находится трамвайная остановка «Радио Адам», автобусная и троллейбусная остановки «Улица Авангардная». Ребята смогут без труда добраться до него, или приехать вместе с родителями – рядом с офисом есть удобная парковка.

Записаться в лагерь можно по телефону: 945-026 или на сайте zskills.ru.

Государственная образовательная лицензия № 18−85−00185 от 28.02.2022 г.

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*Зэтскиллс

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АНО "Источник".