Два миллиона в месяц: бизнесмен из Ижевска в 22 года открыл два дела

Фото: предоставлено героем публикации

Отец Андрея Волкова мечтал, чтобы у сына было высшее образование. И послушный сын действительно к этому шел, пока вдруг у него не появилась идея о создании собственного бизнеса.

Окончив с красным дипломом и золотой медалью монтажный техникум, он подал документы в ИжГТУ. Вот только проучился там меньше года и прямой дорогой направился в бизнес. Сейчас ему 22 года, у него два дела и заработок почти в два миллиона рублей. «Комсомолка» узнала, каким для него был путь в мир большого бизнеса.

Куда податься?

Фото: предоставлено героем публикации

Пока Андрей мечтал стать крутым инженером и перебивался случайными заработками, его друзья ушли в бизнес. Поданные в университет документы душу не грели, как и накопленные на подработках деньги.

«Иногда я приходил домой и просто смотрел в потолок. Мне не нравилось то, что происходило в моей жизни. Я постоянно думал: «Почему мои друзья достигают высот, продвигаются по карьере, а я работаю чуть ли не на трех работах, упахиваясь как не в себя?» – все время спрашивал себя Андрей.

Решил бывший студент открыть свое дело и забрал документы из ВУЗа. Летом прошлого года вместе с другом на накопленные на подработках средства купили сапы, договорились с одной из баз отдыха в Завьялово и открыли там пункт проката.

«Конечно, первое время у нас были проблемы – люди просто не знали о нашей точке. А как в наше время можно узнать о чем-то? Посмотреть в соцсети. Так и решили, что нужно создать группы на всех возможных платформах и начать продвигать себя», – вспоминает Андрей.

Первые 50 клиентов остались довольными, и вскоре желающих покататься на сапах стало больше. За сезон, который для них длился 1,5 месяца, им удалось заработать 350 тысяч рублей.

А что дальше?

Фото: предоставлено героем публикации

Сезон закончился, и нужно было принимать решение о том, в каком направлении двигаться дальше. И тут, как подарок судьбы, Андрей узнает о том, что знакомый продает бизнес по реализации клубники.

«А что, классная идея, подумал я. Еще в колледже я пользовался успехом у девушек. Часто приглашал их на свидания, покупал цветы. А друзья все время мне говорили: «Зачем ты даришь цветы? Лучше купи им что-нибудь поесть», – улыбаясь, вспоминает парень.

Продавать клубнику в стаканчиках слишком просто и не оригинально. Вместе с партнером Андрей решил реализовывать букеты из клубники в шоколаде. Все делали своими руками по очереди. Один изготавливал букеты, другой в это время закупал клубнику и продвигал бизнес в социальных сетях. Потом менялись.

Сначала заказов было немного, и каждую копейку молодые бизнесмены вкладывали в производство. А потом случились праздники – День матери и Международный женский день.

«Честно, мы даже не справлялись с заказами, их было столько, что нам пришлось отказать 300 клиентам», – вспоминает Андрей.

Выручка постепенно росла и к весне достигла 1,7 миллионов рублей, и останавливаться на этом партнеры не собираются. Скоро вновь наступит лето и время их первого сезонного дела – проката сапов. В ближайших планах ижевских бизнесменов сотрудничество с COFFEE LIKE, а в мечтах – собственная сеть кафе.

Фото: предоставлено героем публикации

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