В жару могут дать о себе знать хронические недуги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ижевск пришла жара. Мы ждали ее в июле или хотя бы в июне, но она нагрянула посреди мая, став стрессом даже для здоровых людей. Что уж говорить о тех, кто имеет хронические заболевания. Да, помимо тепловых и солнечных ударов, а также солнечных ожогов в жаркие дни нашему организму угрожает обострение многих, на первый взгляд, совершенно не связанных с температурами недугов. Давайте разберемся, кому следует проявлять в +30° особую осторожность.

Сердечно-сосудистые заболевания

Особенно это касается гипертоников. В жару организм теряет много жидкости, кровь становится гуще, что приводит к росту артериального давления. На сердечную мышцу ложится дополнительная нагрузка, так как сердце пытается быстрее прогонять кровь по телу, чтобы та быстрее отдавала лишнее тепло во внешнюю среду.

Сосуды также реагируют на колебания температуры, особенно если человек пытается как-то охладиться и делает это слишком резко, например, ныряет в холодную воду. Вероятен их спазм, что чревато головными болями, а в особо серьезных случаях – даже инсультом.

Расширяются вены, в связи с чем усугубляется варикозная болезнь, появляются отеки и тяжесть в ногах.

Жарким летом обостряется варикоз и другие сосудистые заболевания Фото: Иван ВИСЛОВ

Заболевания органов дыхания

Здесь причина также в попытках организма охладиться. На жаре человек рефлекторно начинает чаще дышать. Если у него бронхиальная астма или обструктивная болезнь легких, то увеличение числа дыхательных движений приводит к чрезмерной нагрузке на дыхательную систему. Таким пациентам будет не хватать кислорода, могут начаться приступы.

Заболевания почек

При повышении температуры организм начинает быстро терять воду через кожу. Если своевременно не восполнять недостаток жидкости, наступит обезвоживание. Но если у человека нарушена работа почек, то активные попытки восполнить водно-солевой баланс могут выйти боком. Людям с патологиями мочевыводящей системы важно не впадать в крайности – им может быть плохо как при недостаточном, так и при избыточном поступлении жидкости.

Резко охлаждаться в жару может быть опасно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эндокринные заболевания и опухоли

Очень тяжело в жару приходится людям, которые страдают сахарным диабетом. Из-за повышенных температур начинает скакать сахар, меняется густота крови.

Людям с другими эндокринными заболеваниями, например, при проблемах со щитовидкой, также советуют избегать перегрева и открытых солнечных лучей.

Пациентам, страдающим от новообразований, перегрев также противопоказан, так как у них бывает повышен риск сердечной недостаточности. Отдельная категория – люди с риском возникновения рака кожи. Им вообще нельзя находиться на солнце.

Кожные заболевания

Из-за повышенного потоотделения в жару часто обостряются кожные заболевания. Влажная теплая среда – это то, что любят грибки и бактерии. А потная кожа часто бывает раздражена, в связи с чем ее уязвимость к инфекциям повышается. Неинфекционные заболевания, например, экзема, тоже могут усугубляться жарой просто потому, что кожа подвергается стрессу.

На солнце не забываем надевать головной убор Фото: Евгения ГУСЕВА

Воспалительные заболевания

Кого-то это удивит, ведь принято считать, что время обострения воспалительных заболеваний – это осень, зима и ранняя весна. Однако в жару мы очень часто подвергаем себя температурным перепадам: можем вспотеть, а потом охладиться под вентилятором, напиться ледяной газировки или есть мороженое до появления озноба. Организм, скорее всего, на все это отреагирует самым негативным образом.

Как защититься от жары

При разных заболеваниях рекомендации будут немного разные, но есть и общие, которые полезно соблюдать всем:

- старайтесь не находиться на открытом солнце долго, носите головной убор;

- старайтесь выходить из дома ранним утром или по вечерам;

- пейте понемногу, но часто – воду, не слишком сладкие морсы и компоты;

- избегайте резких перепадов температуры;

- не работайте на жаре в наклон;

- старайтесь не переедать в жару и не злоупотребляйте сладким;

- дозируйте физические нагрузки;

- не перегружайте ноги, при необходимости используйте компрессионный трикотаж;

- исключите алкоголь.

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