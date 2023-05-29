Главные новости Ижевска на утро 29 мая: судьба напавшего на врача пациента с шизофренией и погибшие при пожаре в Можге

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 29 мая, понедельник. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за прошедшие сутки.

Напавшего на врача пациента с шизофренией нашли погибшим в лесу

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

27 мая в лесу недалеко от села Ягул в Удмуртии правоохранительные органы обнаружили тело мужчины, который напал на сотрудника скорой помощи с ножом. При осмотре тела мужчины было обнаружено ножевое ранение. Правоохранительные органы предполагают, что подозреваемый свел счеты с жизнью. Подробности читайте здесь.

Финалист «Голоса Удмуртии» Алексей Меринов принял участие в шоу на федеральном канале

Фото: скриншот Россия-1

Алексей Меринов, финалист «Голоса Удмуртии», принял участие в музыкальном шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1» «Песни от всей души» (12+). Выпуск с его участием можно было посмотреть 28 мая.

Почти 7 млн рублей украли мошенники у 63-летней пенсионерки

Женщина была уверена в том, что ей вернут отправленные деньги Фото: Амир Закиров

63-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенничества. Злоумышленник убедил пенсионерку в том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы спасти сбережения женщина перевела на указанный счет в общей сложности ижевчанка лишилась 6 787 000 рублей. Подробности читайте здесь.

Больной шизофренией 44-летний житель Удмуртии из ревности убил мужчин

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

44-летнего жителя Удмуртии осудят по обвинению в убийстве. Правоохранительные органы собираются отправить мужчину на принудительное лечение в психиатрической больнице.

На 100 тысяч оштрафовали пытавшегося откупиться от службы призывника из Ижевска

22-летнего жителя Ижевска осудили за попытку дать взятку, чтобы освободиться от призыва на военную службу. Молодой человек окончил колледж и решил избежать призыва в военкомат. Подробности в нашем материале.

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Можге

Фото: МЧС Удмуртии

26 мая, в 14:13 в Можге произошел пожар – загорелся жилой дом на улице Крестьянникова. В в огне погибли два человека. Подробности с места событий читайте тут.

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