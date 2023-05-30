Главные новости Ижевска на утро 30 мая: выступление Олега Газманова на Дне города и назначение Владимира Гуляева на пост и.о. главы Ижевска

В Ижевске сегодня будет без осадков. Фото: Архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха днем +23…+25 °С. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Осадков не обещают.
Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.
Олег Газманов выступит на Дне города в Ижевске
Олег Газманов выступит в Ижевске 12 июня. Фото: https://vk.com/izh_gov
12 июня Ижевск отмечает День города, столице Удмуртии исполнится 263 года.
В этом году приглашенным артистом стал народный артист России Олег Газманов
Вечный огонь в Ижевске могут отремонтировать к 2025 году
Вечный огонь в Ижевске находиться не в лучшем виде
Фото: Мария Бакланова
Горожане отмечают, что плиты на памятнике местами пропали, а местами – расслоились.
Редакция «Комсомольской правды» обратилась в пресс-службу администрации города и узнала, что ремонт памятника может пройти в 2025 году, как раз к 80-летию Победы.
Двое мужчин утонули в Удмуртии 27 мая
Двое мужчин утонуло в Удмуртии во время купания. Фото: МЧС Удмуртии
Первым погибшим стал мужчина из Пермского края. Он отдыхал на реке Кама в Сарапуле и решил искупаться. Со слов очевидцев, мужчина нырнул и пропал из виду.
Второй инцидент произошел на пруду в деревне Трактор Можгинского района. Мужчина 1986 года рождения также отправился купаться и пропал.
И.о. главы Ижевска назначен Владимир Гуляев
Владимир Гуляев
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На пост временно исполняющего обязанности главы Ижевска назначили Владимира Гуляева. Соответствующая информация появилась на сайте администрации муниципалитета.
Первый день работы в качестве и.о. Гуляев провел 29 мая.
При пожаре в жилом доме в Удмуртии пострадали пятеро человек
В Удмуртии произошел пожар в бараке. Фото: МЧС Удмуртии
На улице Осипенко загорелся шестиквартирный барак. Изначально сообщалось о четырех пострадавших – двое детей и их родители, но позднее за помощью обратился еще один мужчина 1980 года рождения. Именно он обнаружил возгорание, сообщил пожарным и предупредил семью.
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