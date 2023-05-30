Что изменится в Удмуртии в июне 2023 года: социальные выплаты, биометрия и пенсии

Маркировка одежды и повышение пенсий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 1 июня 2023 года в России и Удмуртии произойдет немало изменений, причем как на местном, так и на федеральном уровне. «Комсомолка» расскажет о том, что нас ждет нового в законодательстве.

Федеральные изменения

Изменится дата материнских выплат

Материнский капитал можно будет получать 5-го числа каждого месяца Фото: Архив "КП"

С 1 июня изменятся даты ежемесячных социальных выплат. Теперь выплата средств из материнского капитала будет начисляться пятого числа за прошедший месяц, то есть выплату за май можно будет получить уже 5 июня. Единое детское пособие выплачивается 3 числа каждого месяца, а пособия по уходу за детьми до 1,5 лет – каждое 8-е число.

Повышение пенсий

Пенсионеры, имеющие статус «Жителя осажденного Сталинграда», будут получать с 1 июня ежемесячные выплаты в размере 3896 рублей. Также у них есть право на социальную поддержку, включающую в себя льготный проезд в пригородных электричках, бесплатные лекарства и субсидированное лечение в санатории.

Обжаловать результаты медико-социальной экспертизы можно дистанционно

С 1 июня упрощаются правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Проведение экспертизы в главном или федеральном бюро будет проходить в дистанционном формате. Для этого гражданам придется обратиться в МСЭ по месту жительства, и ведомство будет обязано организовать нужную экспертизу дистанционно без поездок в столицу региона или страны.

Маркировка одежды

Появится обязательная маркировка для одежды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Одежду для детей и взрослых могут начать маркировать с 1 июня. По аналогии с молочной продукцией соответствующие Qr-коды появятся на брюках, блузках, спортивных костюмах, различной верхней одежде, включая продукцию из искусственного меха и кожи. Маркировка подтверждает законность выпуска одежды в России или ввоза в страну и ее качество.

Можно отказаться от сбора биометрии через МФЦ

С 1 июня граждане России смогут отказаться от сбора и размещения своих биометрических данных. Для этого необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства и заполнить соответствующие бумаги. После обращения сотрудники МФЦ будут обязаны в течение одного календарного дня отправить информацию оператору биометрической системы ваш отказ.

Самозанятые могут использовать личный логотип

Теперь самозанятые получат право использовать личный товарный знак. С 29 июня 2023 года все самозанятые смогут официально зарегистрировать свой логотип и использовать его наравне с юридическими лицами и индивидуальными предприниматели для обозначения своей продукции.

Обязательное подключение «Эра-глонасс» в автомобиле

С июня в России будет обязательна установка и подключение автомобилей к системе оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Легковые автомобили, ввозимые из-за рубежа, будут проверяться на наличие данных устройств. При их отсутствии владельцам авто грозит штраф до 50 тысяч рублей.

А ввоз в страну легковушек в упрощенном порядке из Белоруссии и стран ближнего зарубежья будет закрыт до 1 февраля 2024 года.

«Зеленая карта» больше не действительна в Европе

Все российские международные полисы автострахования «Зеленая карта» с 1 июня прекратят свое действие в странах Евросоюза. Теперь для поездок за рубеж на личном автотранспорте или арендованном автомобиле придется иметь при себе полис ОСАГО страны, где вы собираетесь путешествовать.

Российская международная «Зеленая карта» будет действовать при поездках в Азербайджан, Белоруссию, Молдову, Сербию и Турцию.

Региональные изменения

Последняя платежка с платой за отопление придет не всем

Платежки за тепло придут не всем Фото: Мария Бакланова

Отопительный сезон в Ижевске закончился. Жителям домов, где установлены общедомовые приборы учета и отопление отключили в конце апреля, платить за него уже не придется. Тем, кто платит за тепло по нормативу, начислят за целый месяц.

Изменения в правилах поступления в вузы Удмуртии в 2023 году

Изменятся правила поступления в вузы Фото: Амир Закиров

Абитуриенты 2023 года имеют право подать документы в 5 вузов страны, выбрав в каждом из них до 5 направлений. Список выбранных направлений нужно составлять в приоритетном порядке. Тогда будущего студента зачислят на наиболее важный для него факультет.

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